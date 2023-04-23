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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-git-soganin-cucuguyle-oyna-biraz-cucuguyle-1070071492.html
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: 'Git soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle'
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: 'Git soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'de konuştu ve "Soğan şu fiyata bu fiyata gitti diyorlar. Şimdi yeni ürünler çıktı ya soğan fiyatları aşağı... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T10:29+0300
2023-04-23T11:45+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
soğan
ekonomi
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AK Parti Mersin Milletvekili adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Mersin'in Silifke İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlara Silifke şivesi ile "Nörürsünüz" diye seslenen Bakan Nebati, “Şimdi ben İstanbul’da siyaset yaptım, milletvekili, genel başkan yardımcılığı, bakan yardımcılığı en son da bakanlık. Ama Urfalıyım. Urfa’nın Türkmen gelini var. Silifke’nin Türkmen kızı var. Biz kardeşleriz. Kızımız gelinimiz Silifke’deyiz. Silifke’nin yoğurdunun tadına doyum olmaz. İlçe Başkanım bize Silifke yoğurdu meşhur dedin. Ben bilmiyorum. Tadını yemeden nereden bileceğiz. Söylüyor tattırmıyor. İyi güzel de bayramlaşmaya geldik. Ama Silifke’nin yoğurdunun tadına bakmak gerekir. İlçe Başkanı diyor ki yoğurdumuz güzel. Ama kurban bayramını bekleyecekmişiz. 2 ay 10 gün bekle babam bekle. Niye kavurma ile güzel olurmuş. Ne yapalım bende Erdemli İlçesinden patatesli peynirli sıkmamı yerim. Kurban bayramı gelsin etle yoğurdumuzu yiyelim” dedi.'Geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük'“Geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük” diyen Bakan Nebati, “Bunlar hemen salgında Türkiye kötüye gidecek diye beklediler. Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında Türkiye ender ülkelerden biri oldu. Üzüldüler. Karalar bağladılar. İnsanlar hastanelere rahatlıkla gittiler. Ne yapacaksınız Şehir Hastanelerini diye dalga geçtiler. Hastalarımız ücretsiz tedavi edildi. Ekonomimiz büyüdüğü için, istihdam arttığı için hayal kırıklığına uğradılar. Tam savaş geldi. Tamam dediler. Rusya Ukrayna savaşı en yakın olan coğrafya biz olduğumuz için Türkiye devrilir. Bizim içimizdekiler diyor bunu. Baktılar ki, yine geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük. Onlar Bir hayal kırıklığı daha yaşadılar. Çünkü onlar Türkiye’yi zayıf ve yani kendileri gibi görüyorlar” diye konuştu.'Teknolojiden anlamazlar diye ezik ezik orda burada dolanırlar'İHA ve SİHA’ların teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirten Bakan Nebati, “Hele hele Türkler bir şey yapmaz. Türkler bilmez. Teknolojiden anlamazlar diye ezik ezik orda burada dolanırlar. Halbuki bilmiyorlar. Türkiye 21 yılda İHA’yı SİHA’yı üretti mi üretti. Bombaları teröristlerin kafasına indirdi mi, indirdi. Şu an kafalarını çıkaramıyorlar. Türkiye havaalanları içinde yarışa girdi. 50’inin üzerinde havaalanı açıldı. Nasıl oldu. Çünkü Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.'Sen seccadenin ne olduğunu bilmiyorsun'“Ayakkabıları ile seccadenin üzerine basarlar” diyen Bakan Nebati, “Onun için efendim bilmiyorduk derler. Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen, ayakkabınla seccadenin üzerine basar mısın? Uçaklar, gemi, helikopter üretiyoruz. Türkiye üretmez dediniz. Sen Türkleri, Türkiye’yi tanımıyorsun. Türkler çılgındır. Yola çıktımı, iyi bir liderle devirip gider Allah’ın izni ile” dedi.'Adamın bütün şeyi şu efendim soğan'“Şimdi onlar mevsimsel şartlardan dolayı oynayan fiyatlarla soğanı konuşurlar” diyen Bakan Nebati, “Soğan şu fiyata bu fiyata gitti diyorlar. Şimdi yeni ürünler çıktı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya, ben de onlara diyorum ki git cücüğü ile oynayın biraz cücüğü ile. Adamın bütün şeyi şu efendim soğan. Ne olacak. Bu İHA’lar SİHA’lar, uçaklar, yollar ne işe yarıyor be mübarek adam. Silifke’nin yoğurdu ve çileği Ankara ile İstanbul’a götürülürken yol lazım yol” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/destici-kilicdaroglu-etnik-kokenden-bir-ayrimcilik-ve-bir-siyasi-boluculuk-yapti-1070062959.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soğan, ekonomi
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soğan, ekonomi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: 'Git soğanın cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle'

10:29 23.04.2023 (güncellendi: 11:45 23.04.2023)
© İHA / MURAT ŞENGİBakan Nebati
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© İHA / MURAT ŞENGİ
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'de konuştu ve "Soğan şu fiyata bu fiyata gitti diyorlar. Şimdi yeni ürünler çıktı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya, ben de onlara diyorum ki git cücüğü ile oynayın biraz cücüğü ile. Adamın bütün şeyi şu efendim soğan" dedi.
AK Parti Mersin Milletvekili adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Mersin'in Silifke İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlara Silifke şivesi ile "Nörürsünüz" diye seslenen Bakan Nebati, “Şimdi ben İstanbul’da siyaset yaptım, milletvekili, genel başkan yardımcılığı, bakan yardımcılığı en son da bakanlık. Ama Urfalıyım. Urfa’nın Türkmen gelini var. Silifke’nin Türkmen kızı var. Biz kardeşleriz. Kızımız gelinimiz Silifke’deyiz. Silifke’nin yoğurdunun tadına doyum olmaz. İlçe Başkanım bize Silifke yoğurdu meşhur dedin. Ben bilmiyorum. Tadını yemeden nereden bileceğiz. Söylüyor tattırmıyor. İyi güzel de bayramlaşmaya geldik. Ama Silifke’nin yoğurdunun tadına bakmak gerekir. İlçe Başkanı diyor ki yoğurdumuz güzel. Ama kurban bayramını bekleyecekmişiz. 2 ay 10 gün bekle babam bekle. Niye kavurma ile güzel olurmuş. Ne yapalım bende Erdemli İlçesinden patatesli peynirli sıkmamı yerim. Kurban bayramı gelsin etle yoğurdumuzu yiyelim” dedi.

'Geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük'

“Geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük” diyen Bakan Nebati, “Bunlar hemen salgında Türkiye kötüye gidecek diye beklediler. Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında Türkiye ender ülkelerden biri oldu. Üzüldüler. Karalar bağladılar. İnsanlar hastanelere rahatlıkla gittiler. Ne yapacaksınız Şehir Hastanelerini diye dalga geçtiler. Hastalarımız ücretsiz tedavi edildi. Ekonomimiz büyüdüğü için, istihdam arttığı için hayal kırıklığına uğradılar. Tam savaş geldi. Tamam dediler. Rusya Ukrayna savaşı en yakın olan coğrafya biz olduğumuz için Türkiye devrilir. Bizim içimizdekiler diyor bunu. Baktılar ki, yine geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük. Onlar Bir hayal kırıklığı daha yaşadılar. Çünkü onlar Türkiye’yi zayıf ve yani kendileri gibi görüyorlar” diye konuştu.

'Teknolojiden anlamazlar diye ezik ezik orda burada dolanırlar'

İHA ve SİHA’ların teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirten Bakan Nebati, “Hele hele Türkler bir şey yapmaz. Türkler bilmez. Teknolojiden anlamazlar diye ezik ezik orda burada dolanırlar. Halbuki bilmiyorlar. Türkiye 21 yılda İHA’yı SİHA’yı üretti mi üretti. Bombaları teröristlerin kafasına indirdi mi, indirdi. Şu an kafalarını çıkaramıyorlar. Türkiye havaalanları içinde yarışa girdi. 50’inin üzerinde havaalanı açıldı. Nasıl oldu. Çünkü Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.

'Sen seccadenin ne olduğunu bilmiyorsun'

“Ayakkabıları ile seccadenin üzerine basarlar” diyen Bakan Nebati, “Onun için efendim bilmiyorduk derler. Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen, ayakkabınla seccadenin üzerine basar mısın? Uçaklar, gemi, helikopter üretiyoruz. Türkiye üretmez dediniz. Sen Türkleri, Türkiye’yi tanımıyorsun. Türkler çılgındır. Yola çıktımı, iyi bir liderle devirip gider Allah’ın izni ile” dedi.

'Adamın bütün şeyi şu efendim soğan'

Şimdi onlar mevsimsel şartlardan dolayı oynayan fiyatlarla soğanı konuşurlar” diyen Bakan Nebati, “Soğan şu fiyata bu fiyata gitti diyorlar. Şimdi yeni ürünler çıktı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya, ben de onlara diyorum ki git cücüğü ile oynayın biraz cücüğü ile. Adamın bütün şeyi şu efendim soğan. Ne olacak. Bu İHA’lar SİHA’lar, uçaklar, yollar ne işe yarıyor be mübarek adam. Silifke’nin yoğurdu ve çileği Ankara ile İstanbul’a götürülürken yol lazım yol” dedi.
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