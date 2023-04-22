https://sputniknews.com.tr/20230422/destici-kilicdaroglu-etnik-kokenden-bir-ayrimcilik-ve-bir-siyasi-boluculuk-yapti-1070062959.html

BBP lideri Destici: Kılıçdaroğlu, etnik kökenden bir ayrımcılık ve bir siyasi bölücülük yaptı

BBP lideri Destici: Kılıçdaroğlu, etnik kökenden bir ayrımcılık ve bir siyasi bölücülük yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, bizim zenginliğimiz olarak gördüğümüz, etnik kökenden bir ayrımcılık ve bir siyasi... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T22:06+0300

2023-04-22T22:06+0300

2023-04-22T22:15+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

büyük birlik partisi (bbp)

büyük birlik partisi

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

alevi

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Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Büyük Birlik Partisi İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Programı ve Bayramlaşma Programı'nda konuşan Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram yaşandığını dile getiren Destici, depremin yaşandığı ilk günden itibaren teşkilat ve Alperen Ocaklarıyla deprem bölgesinde olduklarını vurguladı.Deprem sonrası süreçte ana muhalefeti eleştiren Destici, "Yanlarına belediye başkanlarını alarak sırf siyaseten görüntü vermek adına oraya gittiklerini görüyoruz. Vatandaşa bir yardımda bulunduklarını görmedim. Sayın Kılıçdaroğlu bir gecesi 102 bin lira olan süitte kalıyor. Deprem için de sadece bir maaşın yani onun yarısı kadar rakamı bağışlıyor. Ya versene bir şöyle 10 tane süit parası. Her gün kalıyorsun süitte. Deprem bölgesinde bir iftar programına katılmak için 12 bin dolara özel uçak tutuyor. 12 bin dolar ne yapıyor bugün? 240-250 bin lira para yapıyor. Ya o parayı AFAD'a bağışlasan, o paraya konteyner ev, çadır alınsa ya da depremzedelerin konutlarına yardım edilse daha hayırlıdır" diye konuştu.'İnsan bundan da mı gurur duymaz?'İHA, SİHA ve TCG Anadolu'yla gurur duyduklarını dile getiren Destici, sözlerine şöyle devam etti:'Muhalefet eleştirecek ama doğruları da takdir edecek'Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan doğalgazın şebekeye aktarıldığını anımsatan Destici, "Şimdi Sayın Akşener çıktı ne diyor? Gaz çıkmamış, Putin Türkiye'ye bir kıyak yapmış. Oradan bir boru döşemiş, Karadeniz'in altından sanki o kadar kolay bu boruları döşemek. Efendim o yanan gaz Rusya'nın gazıymış. Putin'in gazıymış. Bu kadar hasetlik, bu kadar hazımsızlık ne ara sizde nüksetti? Muhalefet eleştirecek, yanlışları, eksiklikleri, noksanları söyleyecek ama doğruları da takdir edecek. Muhalefet milli meselelerde de devleti yönetenlerin yanında duracak" ifadelerini kullandı.'Bugün tekrar masaya dönen İYİ Partililerdi'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya değinen Destici, sözlerine şöyle devam etti:'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür''Cumhurbaşkanlığı sandığında oyumuz Erdoğan'a olacaktır'14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı sandığında oylarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olacağını anlatan Destici, milletvekili seçiminde ise 81 il, 87 seçim çevresinin tamamında kendi logoları ve kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını hatırlattı.Destici, son 30 yıllık sürede Büyük Birlik Partisine çeşitli seçimlerde oy vermiş yüzde 10'luk bir kesimin bulunduğunu, ilk hedeflerinin bu yüzde 10'luk kesimin oyunu almak olacağını kaydetti.Konuşmaların ardından İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı gerçekleşti. Destici ve milletvekili adayları, programın ardından günün anısına fotoğraf çektirdi.

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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), büyük birlik partisi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), alevi