https://sputniknews.com.tr/20230423/ak-parti-sozcusu-celik-yuruyen-merdivende--yurumeyi-bilmeyen-adam-memleket-mi-yonetecek-1070089141.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Togg için 'fabrikası nerede?' diyordu. İşte araba yollarda geziyor. Bunu diyen Kılıçdaroğlu, yürüyen... 23.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-23T22:52+0300

2023-04-23T22:52+0300

2023-04-23T22:54+0300

2023 türkiye seçimleri

ömer çelik

kemal kılıçdaroğlu

yürüyen merdiven

cumhurbaşkanlığı seçimi

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AK Parti Adana milletvekili adayı Ömer Çelik, partisince Yumurtalık ilçesindeki bir otelde düzenlenen mahalle başkanları ve yöneticileriyle buluşma programında, ülkenin iyi yönetilmesinin çocuklara, millete daha iyi imkanlar doğurduğunu söyledi.Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya teslimine değinen Çelik, "Biz 5-10 yıl evvel polisimize tabanca almak istedik, Amerikan kongresi izin vermedi. Şimdi bunların hepsini yapıyoruz" ifadesini kullandı.Çelik, Türkiye'nin Togg gibi yerli projeleri hayata geçirdiğini de vurgulayarak "Togg için 'fabrikası nerede?' diyordu. İşte araba yollarda geziyor. Bunu diyen Kılıçdaroğlu, yürüyen merdivene ters binen bir adam, fabrikayı görmesi, böyle bir şey yapması mümkün mü? Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?" diye konuştu.'Onlar bizim bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bulsunlar'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin "kader seçimi" olduğunu aktaran Çelik, "Bu seçim, şimdiye kadar yaptıklarımızın, memleketimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin, bunların hasılasını alma zamanı. Hepimiz bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Bu çocuklara kalacak memleket. Onlar bizim bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bulsunlar. Bayrağımız ebediyen dalgalansın, hiç kimse dönüp de yan gözle bakamasın. Ülkemiz daha büyük, müreffeh, güçlü olsun. Bunun için uğraşacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütleri karşısında susanlara gereken cevabı vatandaşların vereceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır Cumhurbaşkanı'mız. Ordularımızın Başkomutanı'dır. Meclise girdiği zaman bunlar saygısızlık yaparlar, ayağa kalkmazlar. Başkalarını gördükleri zaman esas duruşa geçiyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu siyasetlerin karşısında şimdiye kadar ne yaptılar? Yaptığı, bir tane çeşme açtı" ifadesini kullandı.'Karşımızdakilerin bir iradesi yok, kulaklarına fısıldananı söylüyorlar'Seçimde "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek Adnan Menderes'in katillerini destekleyenlere hadlerini bildireceklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, yürüyen merdiven, cumhurbaşkanlığı seçimi