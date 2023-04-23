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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230423/ak-parti-sozcusu-celik-yuruyen-merdivende--yurumeyi-bilmeyen-adam-memleket-mi-yonetecek-1070089141.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Togg için 'fabrikası nerede?' diyordu. İşte araba yollarda geziyor. Bunu diyen Kılıçdaroğlu, yürüyen... 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T22:52+0300
2023-04-23T22:54+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
kemal kılıçdaroğlu
yürüyen merdiven
cumhurbaşkanlığı seçimi
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AK Parti Adana milletvekili adayı Ömer Çelik, partisince Yumurtalık ilçesindeki bir otelde düzenlenen mahalle başkanları ve yöneticileriyle buluşma programında, ülkenin iyi yönetilmesinin çocuklara, millete daha iyi imkanlar doğurduğunu söyledi.Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya teslimine değinen Çelik, "Biz 5-10 yıl evvel polisimize tabanca almak istedik, Amerikan kongresi izin vermedi. Şimdi bunların hepsini yapıyoruz" ifadesini kullandı.Çelik, Türkiye'nin Togg gibi yerli projeleri hayata geçirdiğini de vurgulayarak "Togg için 'fabrikası nerede?' diyordu. İşte araba yollarda geziyor. Bunu diyen Kılıçdaroğlu, yürüyen merdivene ters binen bir adam, fabrikayı görmesi, böyle bir şey yapması mümkün mü? Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?" diye konuştu.'Onlar bizim bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bulsunlar'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin "kader seçimi" olduğunu aktaran Çelik, "Bu seçim, şimdiye kadar yaptıklarımızın, memleketimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin, bunların hasılasını alma zamanı. Hepimiz bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Bu çocuklara kalacak memleket. Onlar bizim bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bulsunlar. Bayrağımız ebediyen dalgalansın, hiç kimse dönüp de yan gözle bakamasın. Ülkemiz daha büyük, müreffeh, güçlü olsun. Bunun için uğraşacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütleri karşısında susanlara gereken cevabı vatandaşların vereceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır Cumhurbaşkanı'mız. Ordularımızın Başkomutanı'dır. Meclise girdiği zaman bunlar saygısızlık yaparlar, ayağa kalkmazlar. Başkalarını gördükleri zaman esas duruşa geçiyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu siyasetlerin karşısında şimdiye kadar ne yaptılar? Yaptığı, bir tane çeşme açtı" ifadesini kullandı.'Karşımızdakilerin bir iradesi yok, kulaklarına fısıldananı söylüyorlar'Seçimde "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek Adnan Menderes'in katillerini destekleyenlere hadlerini bildireceklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:
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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, yürüyen merdiven, cumhurbaşkanlığı seçimi
ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, yürüyen merdiven, cumhurbaşkanlığı seçimi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?

22:52 23.04.2023 (güncellendi: 22:54 23.04.2023)
© İHAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Togg için 'fabrikası nerede?' diyordu. İşte araba yollarda geziyor. Bunu diyen Kılıçdaroğlu, yürüyen merdivene ters binen bir adam, fabrikayı görmesi, böyle bir şey yapması mümkün mü? Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?" dedi.
AK Parti Adana milletvekili adayı Ömer Çelik, partisince Yumurtalık ilçesindeki bir otelde düzenlenen mahalle başkanları ve yöneticileriyle buluşma programında, ülkenin iyi yönetilmesinin çocuklara, millete daha iyi imkanlar doğurduğunu söyledi.
Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya teslimine değinen Çelik, "Biz 5-10 yıl evvel polisimize tabanca almak istedik, Amerikan kongresi izin vermedi. Şimdi bunların hepsini yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Çelik, Türkiye'nin Togg gibi yerli projeleri hayata geçirdiğini de vurgulayarak "Togg için 'fabrikası nerede?' diyordu. İşte araba yollarda geziyor. Bunu diyen Kılıçdaroğlu, yürüyen merdivene ters binen bir adam, fabrikayı görmesi, böyle bir şey yapması mümkün mü? Yürüyen merdivende yürümeyi bilmeyen adam memleket mi yönetecek?" diye konuştu.

'Onlar bizim bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bulsunlar'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin "kader seçimi" olduğunu aktaran Çelik, "Bu seçim, şimdiye kadar yaptıklarımızın, memleketimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin, bunların hasılasını alma zamanı. Hepimiz bir gün bu dünyadan göçeceğiz. Bu çocuklara kalacak memleket. Onlar bizim bulduğumuzdan daha iyi bir memleket bulsunlar. Bayrağımız ebediyen dalgalansın, hiç kimse dönüp de yan gözle bakamasın. Ülkemiz daha büyük, müreffeh, güçlü olsun. Bunun için uğraşacağız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütleri karşısında susanlara gereken cevabı vatandaşların vereceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başıdır Cumhurbaşkanı'mız. Ordularımızın Başkomutanı'dır. Meclise girdiği zaman bunlar saygısızlık yaparlar, ayağa kalkmazlar. Başkalarını gördükleri zaman esas duruşa geçiyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu siyasetlerin karşısında şimdiye kadar ne yaptılar? Yaptığı, bir tane çeşme açtı" ifadesini kullandı.

'Karşımızdakilerin bir iradesi yok, kulaklarına fısıldananı söylüyorlar'

Seçimde "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek Adnan Menderes'in katillerini destekleyenlere hadlerini bildireceklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:
"Geçen gün çıkmış bir tanesi diyor ki 'Erdoğan'ı yargılayacağız'. Erdoğan vatansever olduğu için mi yargılayacaksın? Teröristlere bir şey söylemiyorsun, Cumhurbaşkanı'mızı yargılamaktan bahsediyorsun. Hala Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorsun. O günler geçti, millet ayakta, şuurlu, sandığa sahip çıkıyor. Ne yaptığı için bu sözleri söylüyorsun? Terörle mücadele ettiği için mi? Suriye sınırımızın hemen kenarında DEAŞ ve PKK terör örgütleri devletçik kuracaklardı. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi Cumhurbaşkanı'mız. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarıyla bütün o terör devletçiklerini darmadağın etti. Dünyada bayrağımıza, kitabımıza saldıranlara gereken dersi veriyor, haddini bildiriyor. Bunlar mıdır suçu? Altay Tankı'nı, Yusufeli Barajı'nı kazandırmak, Adana'ya Şehir Hastanesi, yeni stat yapmak mı suçtur? Bütün Adana'ya, her tarafa bu eserleri kazandırmak mı suçtur? Ne istediklerini bilmiyorlar çünkü onların, karşımızdakilerin bir iradesi yok, kulaklarına fısıldananı söylüyorlar. Avrupa'daki faşistler, Türk ve İslam düşmanları, Cumhurbaşkanı'mıza karşı hangi dille konuşuyorlarsa bunlar da o dille Cumhurbaşkanı'mıza karşı konuşmaya çalışıyorlar. Ama herkes konuşur son sözü millet söyler ve eminim 14 Mayıs'ta son sözü söylerken 'Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı' diyeceksiniz."
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