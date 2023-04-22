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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/yaptirim-uygulanan-rus-gubrenin-ilk-partisi-abden-kenyaya-gonderildi-1070048193.html
Yaptırım uygulanan Rus gübrenin ilk partisi AB’den Kenya’ya gönderildi
Yaptırım uygulanan Rus gübrenin ilk partisi AB’den Kenya’ya gönderildi
Letonya, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Rus mineral gübre kargosunun Dünya Gıda Programı’nın talebiyle Kenya’ya gönderildiğini duyurdu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T12:44+0300
2023-04-22T12:44+0300
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Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, AB’nin yaptırım uyguladığı için uzun süredir Letonya’da tutulan ve Rus şirketlere ait 200 bin ton mineral gübrenin ilk partisinin Dünya Gıda Programı’nın talebiyle Riga limanından yola çıkarak Kenya’ya gönderildiği ifade edildi.Dünya Gıda Programı, gübreye en çok ihtiyaç duyan ülkeleri destekleme amacıyla birkaç partiyi daha en kısa zamanda Letonya’dan çıkarmayı planlıyor.Letonya, 6 Aralık 2022’de, Birleşmiş Milletler’in, Ukrayna’daki krizin olumsuz etkilerini azaltma ve Afrika ile Güney Amerika’daki gıda krizinin çözümüne yardım etme çağrısına yanıt verme kararını almıştı. Letonya hükümeti, Rus gübrenin muhtaç ülkelere bağışlanması kararına destek vererek AB’nin yaptırım uyguladığı Rus ‘Uralkhim’ şirketinin mali çıkar sağlamaması şartıyla ürünlerinin Letonya’dan çıkarılmasına izin vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230422/avustralya-2-dunya-savasinda-abd-tarafindan-batirilan-japon-gemisinin-enkazini-buldu-1070048036.html
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birleşmiş milletler (bm), letonya, avrupa birliği, gıda, gübre, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kenya, riga
birleşmiş milletler (bm), letonya, avrupa birliği, gıda, gübre, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kenya, riga

Yaptırım uygulanan Rus gübrenin ilk partisi AB’den Kenya’ya gönderildi

12:44 22.04.2023
© AAGübre ihracatı
Gübre ihracatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AA
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Letonya, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Rus mineral gübre kargosunun Dünya Gıda Programı’nın talebiyle Kenya’ya gönderildiğini duyurdu.
Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, AB’nin yaptırım uyguladığı için uzun süredir Letonya’da tutulan ve Rus şirketlere ait 200 bin ton mineral gübrenin ilk partisinin Dünya Gıda Programı’nın talebiyle Riga limanından yola çıkarak Kenya’ya gönderildiği ifade edildi.
Dünya Gıda Programı, gübreye en çok ihtiyaç duyan ülkeleri destekleme amacıyla birkaç partiyi daha en kısa zamanda Letonya’dan çıkarmayı planlıyor.
Letonya, 6 Aralık 2022’de, Birleşmiş Milletler’in, Ukrayna’daki krizin olumsuz etkilerini azaltma ve Afrika ile Güney Amerika’daki gıda krizinin çözümüne yardım etme çağrısına yanıt verme kararını almıştı. Letonya hükümeti, Rus gübrenin muhtaç ülkelere bağışlanması kararına destek vererek AB’nin yaptırım uyguladığı Rus ‘Uralkhim’ şirketinin mali çıkar sağlamaması şartıyla ürünlerinin Letonya’dan çıkarılmasına izin vermişti.
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