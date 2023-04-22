https://sputniknews.com.tr/20230422/yaptirim-uygulanan-rus-gubrenin-ilk-partisi-abden-kenyaya-gonderildi-1070048193.html

Yaptırım uygulanan Rus gübrenin ilk partisi AB’den Kenya’ya gönderildi

Yaptırım uygulanan Rus gübrenin ilk partisi AB’den Kenya’ya gönderildi

Letonya, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı Rus mineral gübre kargosunun Dünya Gıda Programı’nın talebiyle Kenya’ya gönderildiğini duyurdu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T12:44+0300

2023-04-22T12:44+0300

2023-04-22T12:44+0300

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Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, AB’nin yaptırım uyguladığı için uzun süredir Letonya’da tutulan ve Rus şirketlere ait 200 bin ton mineral gübrenin ilk partisinin Dünya Gıda Programı’nın talebiyle Riga limanından yola çıkarak Kenya’ya gönderildiği ifade edildi.Dünya Gıda Programı, gübreye en çok ihtiyaç duyan ülkeleri destekleme amacıyla birkaç partiyi daha en kısa zamanda Letonya’dan çıkarmayı planlıyor.Letonya, 6 Aralık 2022’de, Birleşmiş Milletler’in, Ukrayna’daki krizin olumsuz etkilerini azaltma ve Afrika ile Güney Amerika’daki gıda krizinin çözümüne yardım etme çağrısına yanıt verme kararını almıştı. Letonya hükümeti, Rus gübrenin muhtaç ülkelere bağışlanması kararına destek vererek AB’nin yaptırım uyguladığı Rus ‘Uralkhim’ şirketinin mali çıkar sağlamaması şartıyla ürünlerinin Letonya’dan çıkarılmasına izin vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230422/avustralya-2-dunya-savasinda-abd-tarafindan-batirilan-japon-gemisinin-enkazini-buldu-1070048036.html

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birleşmiş milletler (bm), letonya, avrupa birliği, gıda, gübre, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kenya, riga