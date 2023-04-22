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Avustralya, 2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından batırılan Japon gemisinin enkazını buldu
Avustralya, 2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından batırılan Japon gemisinin enkazını buldu
İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD denizaltısı tarafından, içinde Avustralyalı asker ve sivillerin olduğu bilinmeden Filipinler açıklarında batırılan Japon... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T12:27+0300
2023-04-22T12:27+0300
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BBC'nin haberine göre, Montevideo Maru'nun enkazı, yaklaşık 81 yıl sonra Avustralyalı Silentworld Foundation grubunun öncülük ettiği araştırmaya Hollandalı Fugro şirketinin de destekleri sonucu ortaya çıkarıldı.Arama çalışmaları, Filipinler'in Luzon Adası'nın 110 kilometre kuzeybatısında, Güney Çin Denizi'nde 6 Nisan'da başladı ve 12 gün sürdü.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonunda Montevideo Maru'nun kayıp ruhlarının istirahatgahı bulundu. Umuyoruz ki uzun zamandır sevdiklerinin nöbetini tutanlara bir rahatlık getirir." dedi.Arama ekibinin uzmanlarından Roger Turner da yaptığı açıklamada, Montevideo Maru'nun otonom su altı aracı (AUV) tarafından 4 bin metreden daha derinde bulunduğunu kaydetti.Montevideo Maru'nun yalnızca 11 dakika içinde battığını belirten Turner, gemiden sadece 3 cankurtaran botunun suya indiğini ve 102 Japon mürettebatın Filipinler'e doğru kürek çektiğini dile getirdi.Turner, bugün sayıları binleri bulan felaketin kurbanlarının çocukları ve torunlarının, yıllarını enkazın bulunmasına harcadığını ifade etti.Silentword Foundation ise açıklamasında, hayatını kaybedenlerin anısına saygıdan ötürü, geminin enkazının kaldırılmayacağını söyledi.Papua Yeni Gine'den aldığı Avustralyalı mahkumlarla birlikte 14 ülkeden insanı taşıyan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru, Temmuz 1942'de içinde Papua Yeni Gine'den alınan esirlerin olduğundan habersiz olan ABD denizaltısı USS Sturgeon tarafından gönderilen bir torpido ile batırılmıştı.'Avustralya tarihinin en kötü deniz felaketlerinden biri' olarak bilinen olayda, toplam kurban sayısının 1089 olduğu düşünülen gemide, tahminlere göre 979 Avustralyalı, 33 Norveçli denizci ve 20 Japon askeri hayatını kaybetmişti.
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avustralya, abd, 2. dünya savaşı, batık, gemi, japonya
avustralya, abd, 2. dünya savaşı, batık, gemi, japonya

Avustralya, 2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından batırılan Japon gemisinin enkazını buldu

12:27 22.04.2023
© Austrailan War MemorialMontevideo Maru
Montevideo Maru - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© Austrailan War Memorial
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İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD denizaltısı tarafından, içinde Avustralyalı asker ve sivillerin olduğu bilinmeden Filipinler açıklarında batırılan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru'nun enkazına ulaşıldı.
BBC'nin haberine göre, Montevideo Maru'nun enkazı, yaklaşık 81 yıl sonra Avustralyalı Silentworld Foundation grubunun öncülük ettiği araştırmaya Hollandalı Fugro şirketinin de destekleri sonucu ortaya çıkarıldı.
Arama çalışmaları, Filipinler'in Luzon Adası'nın 110 kilometre kuzeybatısında, Güney Çin Denizi'nde 6 Nisan'da başladı ve 12 gün sürdü.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonunda Montevideo Maru'nun kayıp ruhlarının istirahatgahı bulundu. Umuyoruz ki uzun zamandır sevdiklerinin nöbetini tutanlara bir rahatlık getirir." dedi.
Arama ekibinin uzmanlarından Roger Turner da yaptığı açıklamada, Montevideo Maru'nun otonom su altı aracı (AUV) tarafından 4 bin metreden daha derinde bulunduğunu kaydetti.
Montevideo Maru'nun yalnızca 11 dakika içinde battığını belirten Turner, gemiden sadece 3 cankurtaran botunun suya indiğini ve 102 Japon mürettebatın Filipinler'e doğru kürek çektiğini dile getirdi.
Turner, bugün sayıları binleri bulan felaketin kurbanlarının çocukları ve torunlarının, yıllarını enkazın bulunmasına harcadığını ifade etti.
Silentword Foundation ise açıklamasında, hayatını kaybedenlerin anısına saygıdan ötürü, geminin enkazının kaldırılmayacağını söyledi.
Papua Yeni Gine'den aldığı Avustralyalı mahkumlarla birlikte 14 ülkeden insanı taşıyan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru, Temmuz 1942'de içinde Papua Yeni Gine'den alınan esirlerin olduğundan habersiz olan ABD denizaltısı USS Sturgeon tarafından gönderilen bir torpido ile batırılmıştı.
'Avustralya tarihinin en kötü deniz felaketlerinden biri' olarak bilinen olayda, toplam kurban sayısının 1089 olduğu düşünülen gemide, tahminlere göre 979 Avustralyalı, 33 Norveçli denizci ve 20 Japon askeri hayatını kaybetmişti.
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