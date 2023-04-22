https://sputniknews.com.tr/20230422/ukraynali-ekonomist-soskin-karsi-saldirinin-basarisiz-olmasi-zelenkiy-rejiminin-sonu-olur-1070066485.html
Ukraynalı ekonomist Soskin: Karşı saldırının başarısız olması Zelenkiy rejiminin sonu olur
Ukraynalı ekonomist Soskin: Karşı saldırının başarısız olması Zelenkiy rejiminin sonu olur
Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun olası karşı saldırısının başarısız olmasının Zelenkiy rejiminin sonu olabileceğini ifade etti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T23:50+0300
2023-04-22T23:50+0300
2023-04-22T23:50+0300
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bahardaki olası karşı saldırısının başarısız olmasının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in devrilmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.Soskin, “Ukrayna'da çok ağır siyasi, ekonomik, mali, sosyal ve dini durum bağlamında, halkı iç patlamadan uzak tutan son şey, bir karşı saldırı umududur” dedi.Tüm göstergelerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi teçhizat ve mühimmat eksikliği göz önüne alındığında, bunu yapamayacağını gösterdiğine vurgu yapan Soskin, bunun Batı ülkeleri tarafından yapılan silah tedarikinin Rus güçlerine karşı koyabilecek miktarda olmamasından kaynaklandığını belirterek, “Zelenskiy’in Rus savunmasını yarabilecek şansının olmadığını düşünüyorum. Savaş alanındaki durum daha da kötüye gidiyor ve Kiev'in saldırıyı sonuçlandırma imkanı yok" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230422/ukraynali-general-krivonos-naziler-nasil-ilerlediyse-oyle-ilerlemeliyiz-1070063216.html
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy
Ukraynalı ekonomist Soskin: Karşı saldırının başarısız olması Zelenkiy rejiminin sonu olur
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Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun olası karşı saldırısının başarısız olmasının Zelenkiy rejiminin sonu olabileceğini ifade etti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bahardaki olası karşı saldırısının başarısız olmasının Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in devrilmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.
Soskin, “Ukrayna'da çok ağır siyasi, ekonomik, mali, sosyal ve dini durum bağlamında, halkı iç patlamadan uzak tutan son şey, bir karşı saldırı umududur” dedi.
Tüm göstergelerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi teçhizat ve mühimmat eksikliği göz önüne alındığında, bunu yapamayacağını gösterdiğine vurgu yapan Soskin, bunun Batı ülkeleri tarafından yapılan silah tedarikinin Rus güçlerine karşı koyabilecek miktarda olmamasından kaynaklandığını belirterek, “Zelenskiy’in Rus savunmasını yarabilecek şansının olmadığını düşünüyorum. Savaş alanındaki durum daha da kötüye gidiyor ve Kiev'in saldırıyı sonuçlandırma imkanı yok" diye konuştu.