https://sputniknews.com.tr/20230422/ukraynali-general-krivonos-naziler-nasil-ilerlediyse-oyle-ilerlemeliyiz-1070063216.html
Ukraynalı General Krivonos: Naziler nasıl ilerlediyse öyle ilerlemeliyiz
Ukraynalı General Krivonos: Naziler nasıl ilerlediyse öyle ilerlemeliyiz
Ukraynalı General Krivonos, askerlere Rusya'ya karşı Nazi taktiklerini kullanmalarını tavsiye etti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T22:08+0300
2023-04-22T22:08+0300
2023-04-22T22:08+0300
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sergey krivonos
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Güçleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna televizyonu Kanal 5’e demecinde Ukrayna birliklerinin Nazilerin 1941'de yaptığı gibi, Rus askerlerinin yoğun olmadığı yerlerde ilerlemeleri gerektiğini söyledi.Krivonos, "Bin siper kazabilirsiniz ama içinde insan yoksa bir anlamı olmaz. 1941'de işe yaramayan ve Almanların iki veya üç gün içinde aşarak taarruza devam ettiği ‘Stalin Hattı’ örneğini hatırlayalım. Bizim için önemli olan, Rusların siperlerde olmadığı istikametlerde ilerlemek” dedi.Rus ordusunun tahkimat inşa etme kabiliyeti açısından Ukrayna ordusundan önemli ölçüde üstün olduğuna vurgu yapan Krivonos, bu durumun Moskova savunma yapılarına her zaman özel önem verirken Kiev makamlarının bunu önemsememesiyle açıklanabileceğini kaydetti.
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sergey krivonos, ukrayna, rusya
sergey krivonos, ukrayna, rusya
Ukraynalı General Krivonos: Naziler nasıl ilerlediyse öyle ilerlemeliyiz
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Ukraynalı General Krivonos, askerlere Rusya'ya karşı Nazi taktiklerini kullanmalarını tavsiye etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Güçleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna televizyonu Kanal 5’e demecinde Ukrayna birliklerinin Nazilerin 1941'de yaptığı gibi, Rus askerlerinin yoğun olmadığı yerlerde ilerlemeleri gerektiğini söyledi.
Krivonos, "Bin siper kazabilirsiniz ama içinde insan yoksa bir anlamı olmaz. 1941'de işe yaramayan ve Almanların iki veya üç gün içinde aşarak taarruza devam ettiği ‘Stalin Hattı’ örneğini hatırlayalım. Bizim için önemli olan, Rusların siperlerde olmadığı istikametlerde ilerlemek” dedi.
Rus ordusunun tahkimat inşa etme kabiliyeti açısından Ukrayna ordusundan önemli ölçüde üstün olduğuna vurgu yapan Krivonos, bu durumun Moskova savunma yapılarına her zaman özel önem verirken Kiev makamlarının bunu önemsememesiyle açıklanabileceğini kaydetti.