https://sputniknews.com.tr/20230422/turkiye-kadin-gures-milli-takimi-avrupa-ikincisi-oldu-1070047303.html
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu
Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde ikincilik elde etti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T12:05+0300
2023-04-22T12:05+0300
2023-04-22T12:06+0300
spor
güreş
şampiyon
avrupa güreş şampiyonası
kadın
türkiye
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Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı. Kadınlarda Ukrayna 157 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 136 puanla ikinci, Bulgaristan ise 94 puanla üçüncü oldu.Türkiye kadınlarda birer altın ve gümüş, 3 de bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. 76 kiloda altın madalya alan Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya elde etti.Bronz madalya maçlarını kaybeden milli güreşçiler Eda Tekin (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ve Büşra Efe (65 kilo) ise sıkletlerinde 5. sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/yasemin-adar-yigit-avrupa-sampiyonu-oldu-1069987128.html
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güreş, şampiyon, avrupa güreş şampiyonası, kadın, türkiye
güreş, şampiyon, avrupa güreş şampiyonası, kadın, türkiye
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu
12:05 22.04.2023 (güncellendi: 12:06 22.04.2023) Abone ol
Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde ikincilik elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar tamamlandı. Kadınlarda Ukrayna 157 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 136 puanla ikinci, Bulgaristan ise 94 puanla üçüncü oldu.
Türkiye kadınlarda birer altın ve gümüş, 3 de bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. 76 kiloda altın madalya alan Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya elde etti.
Bronz madalya maçlarını kaybeden milli güreşçiler Eda Tekin (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ve Büşra Efe (65 kilo) ise sıkletlerinde 5. sırada yer aldı.