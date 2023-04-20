https://sputniknews.com.tr/20230420/yasemin-adar-yigit-avrupa-sampiyonu-oldu-1069987128.html
Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu
Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:20+0300
2023-04-20T23:20+0300
2023-04-20T23:21+0300
spor
yasemin adar yiğit
güreş
türkiye
avrupa
şampiyon
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
yasemin adar yiğit, güreş, türkiye, avrupa, şampiyon
yasemin adar yiğit, güreş, türkiye, avrupa, şampiyon
Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu
23:20 20.04.2023 (güncellendi: 23:21 20.04.2023) Abone ol
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.
Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.