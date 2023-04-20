https://sputniknews.com.tr/20230420/yasemin-adar-yigit-avrupa-sampiyonu-oldu-1069987128.html

Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu

Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

yasemin adar yiğit

güreş

türkiye

avrupa

şampiyon

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.

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yasemin adar yiğit, güreş, türkiye, avrupa, şampiyon