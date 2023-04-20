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Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu
Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
yasemin adar yiğit
güreş
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.
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yasemin adar yiğit, güreş, türkiye, avrupa, şampiyon
yasemin adar yiğit, güreş, türkiye, avrupa, şampiyon

Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu

23:20 20.04.2023 (güncellendi: 23:21 20.04.2023)
© AAYasemin Adar Yiğit
Yasemin Adar Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
© AAYasemin Adar Yiğit
Yasemin Adar Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
Yasemin Adar Yiğit
© AA
Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.
Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.
© AAYasemin Adar Yiğit
Yasemin Adar Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
Yasemin Adar Yiğit
© AA
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