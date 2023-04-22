https://sputniknews.com.tr/20230422/turk-cinli-ve-iranli-sirketler-rusyadaki-isletmelerin-satin-alimiyla-ilgileniyor-1070046118.html

‘Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımıyla ilgileniyor’

‘Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımıyla ilgileniyor’

Rus uzman Sergiyenko, Türkiye, Çin ve İran’dan şirketlerin Rusya’da işletmeleri satın alma olasılığını değerlendirdiğini ve burada üretimlerini geliştirmeye... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T11:39+0300

2023-04-22T11:39+0300

2023-04-22T11:39+0300

çin

çin halk cumhuriyeti

iran

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ria novosti

türkiye

asya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065239816_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_7178df4e7d40b7a2edc19f72605a0cd4.jpg

Yakov I Partnory stratejik danışmanlık şirketinin Başkanı Yakov Sergiyenko, Rus haber ajanı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çin, İran, Türkiye ve diğer ülkelerden şirketler Rusya'da çalışmak istiyor ve işletmeleri satın almayı düşünüyor” ifadesini kullandı.Çinli şirketlerin Rusya’nın madencilik sektörüyle işbirliğini artırmayı değerlendirdiğini söyleyen Sergiyenko, “Otomotiv ve havacılık sektörlerinde çok büyük bir potansiyel var. Çinli şirketler bu alanlarda yerel üretimlerini aktif olarak geliştirmeye hazır” dedi.Rus şirketlerinin de diğer ülkelere ihracatı çeşitlendirme fırsatlarını aradığını anlatan uzman, özellikle Suudi Arabistan ve BAE’de ikili yatırımlar için iyi bir potansiyelin olduğunu belirterek, “Pazarın potansiyelini ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak BAE’deki varlığımızı geliştiriyoruz. Yakında, birkaç emirlikteki varlığımızı genişleteceğiz ve BAE’deki şirketlere hizmet sunmaya başlayacağız” dedi.Hindistan’da da benzer eğilimin olduğunu kaydeden Sergiyenko, her iki ülkenin ticari ve ekonomik bağları geliştirmekten yararlı çıkacağını belirterek, “Rus iş dünyası nihayet bu pazarı ciddiye almaya başladı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230422/kirim-ve-herson-arasinda-elektrikli-yolcu-trenleri-calisacak-1070044780.html

çin

çin halk cumhuriyeti

iran

rusya

ukrayna

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin halk cumhuriyeti, iran, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ria novosti, türkiye, asya, asya & pasifik, ortadoğu