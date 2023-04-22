https://sputniknews.com.tr/20230422/turk-cinli-ve-iranli-sirketler-rusyadaki-isletmelerin-satin-alimiyla-ilgileniyor-1070046118.html
‘Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımıyla ilgileniyor’
‘Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımıyla ilgileniyor’
Rus uzman Sergiyenko, Türkiye, Çin ve İran’dan şirketlerin Rusya’da işletmeleri satın alma olasılığını değerlendirdiğini ve burada üretimlerini geliştirmeye... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T11:39+0300
2023-04-22T11:39+0300
2023-04-22T11:39+0300
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Yakov I Partnory stratejik danışmanlık şirketinin Başkanı Yakov Sergiyenko, Rus haber ajanı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çin, İran, Türkiye ve diğer ülkelerden şirketler Rusya'da çalışmak istiyor ve işletmeleri satın almayı düşünüyor” ifadesini kullandı.Çinli şirketlerin Rusya’nın madencilik sektörüyle işbirliğini artırmayı değerlendirdiğini söyleyen Sergiyenko, “Otomotiv ve havacılık sektörlerinde çok büyük bir potansiyel var. Çinli şirketler bu alanlarda yerel üretimlerini aktif olarak geliştirmeye hazır” dedi.Rus şirketlerinin de diğer ülkelere ihracatı çeşitlendirme fırsatlarını aradığını anlatan uzman, özellikle Suudi Arabistan ve BAE’de ikili yatırımlar için iyi bir potansiyelin olduğunu belirterek, “Pazarın potansiyelini ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak BAE’deki varlığımızı geliştiriyoruz. Yakında, birkaç emirlikteki varlığımızı genişleteceğiz ve BAE’deki şirketlere hizmet sunmaya başlayacağız” dedi.Hindistan’da da benzer eğilimin olduğunu kaydeden Sergiyenko, her iki ülkenin ticari ve ekonomik bağları geliştirmekten yararlı çıkacağını belirterek, “Rus iş dünyası nihayet bu pazarı ciddiye almaya başladı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/kirim-ve-herson-arasinda-elektrikli-yolcu-trenleri-calisacak-1070044780.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, iran, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ria novosti, türkiye, asya, asya & pasifik, ortadoğu
‘Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımıyla ilgileniyor’
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Rus uzman Sergiyenko, Türkiye, Çin ve İran’dan şirketlerin Rusya’da işletmeleri satın alma olasılığını değerlendirdiğini ve burada üretimlerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Yakov I Partnory stratejik danışmanlık şirketinin Başkanı Yakov Sergiyenko, Rus haber ajanı RIA Novosti’ye açıklamasında, “Çin, İran, Türkiye ve diğer ülkelerden şirketler Rusya'da çalışmak istiyor ve işletmeleri satın almayı düşünüyor” ifadesini kullandı.
Çinli şirketlerin Rusya’nın madencilik sektörüyle işbirliğini artırmayı değerlendirdiğini söyleyen Sergiyenko, “Otomotiv ve havacılık sektörlerinde çok büyük bir potansiyel var. Çinli şirketler bu alanlarda yerel üretimlerini aktif olarak geliştirmeye hazır” dedi.
Rus şirketlerinin de diğer ülkelere ihracatı çeşitlendirme fırsatlarını aradığını anlatan uzman, özellikle Suudi Arabistan ve BAE’de ikili yatırımlar için iyi bir potansiyelin olduğunu belirterek, “Pazarın potansiyelini ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak BAE’deki varlığımızı geliştiriyoruz. Yakında, birkaç emirlikteki varlığımızı genişleteceğiz ve BAE’deki şirketlere hizmet sunmaya başlayacağız” dedi.
Hindistan’da da benzer eğilimin olduğunu kaydeden Sergiyenko, her iki ülkenin ticari ve ekonomik bağları geliştirmekten yararlı çıkacağını belirterek, “Rus iş dünyası nihayet bu pazarı ciddiye almaya başladı” diye ekledi.