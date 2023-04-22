https://sputniknews.com.tr/20230422/kirim-ve-herson-arasinda-elektrikli-yolcu-trenleri-calisacak-1070044780.html

Kırım ve Herson arasında elektrikli yolcu trenleri çalışacak

Kırım ve Herson arasında elektrikli yolcu trenleri çalışacak

Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Hükümet Başkanı Alekseyenko, Kırım ve Herson Bölgesi’ni birbirine bağlayacak elektrikli yolcu trenlerinin ilk... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T10:56+0300

2023-04-22T10:56+0300

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Herson Bölgesi Hükümet Başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram paylaşımda, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaret ettiği Geniçesk kentinden Kırım’ın Canköy kentine ilk elektrikli yolcu treni seferlerini mayıs ayında başlatabileceklerini yazdı.Alekseyenko yazısında, “Tren bileti otobüsten bile çok daha ucuz olacak” dedi. Geniçesk Tren Garı’nda onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğunu anlatan Alekseyenko, modern bir ulaşım aktarma merkezi oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230422/bati-medyasi-rusya-pasifikte-abdyi-tehdit-eden-olum-ucgenini-olusturdu-1070044477.html

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herson, kırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, tren, otobüs