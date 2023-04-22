https://sputniknews.com.tr/20230422/kirim-ve-herson-arasinda-elektrikli-yolcu-trenleri-calisacak-1070044780.html
Kırım ve Herson arasında elektrikli yolcu trenleri çalışacak
Kırım ve Herson arasında elektrikli yolcu trenleri çalışacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Hükümet Başkanı Alekseyenko, Kırım ve Herson Bölgesi’ni birbirine bağlayacak elektrikli yolcu trenlerinin ilk... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T10:56+0300
2023-04-22T10:56+0300
2023-04-22T10:56+0300
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kırım
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ukrayna
ukrayna krizi
vladimir putin
tren
otobüs
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Herson Bölgesi Hükümet Başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram paylaşımda, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaret ettiği Geniçesk kentinden Kırım’ın Canköy kentine ilk elektrikli yolcu treni seferlerini mayıs ayında başlatabileceklerini yazdı.Alekseyenko yazısında, “Tren bileti otobüsten bile çok daha ucuz olacak” dedi. Geniçesk Tren Garı’nda onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğunu anlatan Alekseyenko, modern bir ulaşım aktarma merkezi oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/bati-medyasi-rusya-pasifikte-abdyi-tehdit-eden-olum-ucgenini-olusturdu-1070044477.html
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herson, kırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, tren, otobüs
herson, kırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin, tren, otobüs
Kırım ve Herson arasında elektrikli yolcu trenleri çalışacak
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Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Hükümet Başkanı Alekseyenko, Kırım ve Herson Bölgesi’ni birbirine bağlayacak elektrikli yolcu trenlerinin ilk seferlerinin mayısta başlatılmasının planlandığını belirtti.
Herson Bölgesi Hükümet Başkanı Andrey Alekseyenko
, Telegram
paylaşımda, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaret ettiği Geniçesk kentinden Kırım’ın Canköy kentine ilk elektrikli yolcu treni seferlerini mayıs ayında başlatabileceklerini yazdı.
Alekseyenko yazısında, “Tren bileti otobüsten bile çok daha ucuz olacak” dedi. Geniçesk Tren Garı’nda onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğunu anlatan Alekseyenko, modern bir ulaşım aktarma merkezi oluşturmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.