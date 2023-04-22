https://sputniknews.com.tr/20230422/numan-kurtulmus-bunun-acik-bir-saldiri-oldugu-ortadadir-1070055376.html
Numan Kurtulmuş: Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır
Numan Kurtulmuş: Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır
Bahçelievler’de bulunan AK Parti seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması olayına ilişkin konuşan AK Partili Kurtulmuş, ”Allaha çok... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T17:22+0300
2023-04-22T17:22+0300
2023-04-22T17:28+0300
2023 türkiye seçimleri
bahçelievler
ak parti
istanbul
numan kurtulmuş
saldırı
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.'Burada parti irtibat bürosunu kast ederek ateş açıldığı ortadadır'Kurtulmuş, “Maalesef Dün Akşam seçim irtibat büromuzun önünde yoldan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya ateş açıldı. Allaha çok şükür 5 el ateş açılması sonucu kimseye bir zarar gelmedi. Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Önceki günde Adana Çukurova’da bulunan ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabelamız ve camlar hedef gösterilerek ateş açılmıştır. Burada parti irtibat bürosunu kast ederek ateş açıldığı ortadadır. Emniyet kuvvetlerimiz henüz buradaki saldırganlara ulaşamadı, en kısa sürede kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ümit ediyoruz ki saatler içerisinde saldırganların yakalanması mümkün olsun” dedi.'Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır'Türkiye’de belirli çevrelerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek için partilere saldırdığı ortada olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu saldırılar sadece bir partiye karşı değil, Bu saldırı Türk Demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Türkiye’de seçimlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılmasına gölge düşürmek isteyen çevrelerine yağ sürecek hain saldırılardır. Bu saldırıları kınıyoruz, arkasında kimler varsa en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Bir takım vesayet odakları bazı çevreleri sokaklara salarak seçim üzerinde etki oluşturmaya çalışırlarsa beyhude bir çaba içerisinde olurlar. Ne dışarıda nede içeride hiçbir vesayetin seçimlere müdahale etmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz” diye konuştu. Ne olmuştu?Silahlı saldırı olayı dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi, Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşmişti. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından binaya ateş açılmıştı. Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmazken saldırıda bulunan kişiler olay yerinden araçları ile hızlıca kaçmıştı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatmıştı
https://sputniknews.com.tr/20230422/ak-parti-cukurova-ilce-binasina-ates-eden-kisinin-ifadesi-ortaya-cikti-1070055012.html
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bahçelievler, ak parti, istanbul, numan kurtulmuş, saldırı
bahçelievler, ak parti, istanbul, numan kurtulmuş, saldırı
Numan Kurtulmuş: Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır
17:22 22.04.2023 (güncellendi: 17:28 22.04.2023) Abone ol
Bahçelievler’de bulunan AK Parti seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması olayına ilişkin konuşan AK Partili Kurtulmuş, ”Allaha çok şükür burada 5 el ateş açılması sonucu kimseye bir zarar gelmedi. Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Önceki günde Adana Çukurova’da bulunan ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu
binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
'Burada parti irtibat bürosunu kast ederek ateş açıldığı ortadadır'
Kurtulmuş, “Maalesef Dün Akşam seçim irtibat büromuzun önünde yoldan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya ateş açıldı. Allaha çok şükür 5 el ateş açılması sonucu kimseye bir zarar gelmedi. Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Önceki günde Adana Çukurova’da bulunan ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabelamız ve camlar hedef gösterilerek ateş açılmıştır. Burada parti irtibat bürosunu kast ederek ateş açıldığı ortadadır. Emniyet kuvvetlerimiz henüz buradaki saldırganlara ulaşamadı, en kısa sürede kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Ümit ediyoruz ki saatler içerisinde saldırganların yakalanması mümkün olsun” dedi.
'Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmış bir saldırıdır'
Türkiye’de belirli çevrelerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek için partilere saldırdığı ortada olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu saldırılar sadece bir partiye karşı değil, Bu saldırı Türk Demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Türkiye’de seçimlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yapılmasına gölge düşürmek isteyen çevrelerine yağ sürecek hain saldırılardır. Bu saldırıları kınıyoruz, arkasında kimler varsa en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Bir takım vesayet odakları bazı çevreleri sokaklara salarak seçim üzerinde etki oluşturmaya çalışırlarsa beyhude bir çaba içerisinde olurlar. Ne dışarıda nede içeride hiçbir vesayetin seçimlere müdahale etmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz” diye konuştu.
Ne olmuştu?
Silahlı saldırı olayı dün akşam saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Mahallesi, Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşmişti.
AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından binaya ateş açılmıştı. Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmazken saldırıda bulunan kişiler olay yerinden araçları ile hızlıca kaçmıştı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatmıştı