https://sputniknews.com.tr/20230422/bahcelievlerdeki-ak-parti-secim-burosunun-onunde-silah-sesleri--1070038011.html
İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açıldı
İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açıldı
AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosunun önünde silahla ateş açıldı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T00:18+0300
2023-04-22T00:18+0300
2023-04-22T00:30+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
istanbul
bahçelievler
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AK Parti'nin Bahçelievler'de, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.AA'nın aktardığı bilgiye göre Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den açıklamaAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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ak parti, istanbul, bahçelievler
İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açıldı
00:18 22.04.2023 (güncellendi: 00:30 22.04.2023) Abone ol
AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosunun önünde silahla ateş açıldı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
AK Parti'nin Bahçelievler'de, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
AA'nın aktardığı bilgiye göre Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den açıklama
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.