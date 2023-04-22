https://sputniknews.com.tr/20230422/kilicdaroglundan-yeni-bay-kemalin-tahtasi-videosu-gidada-cok-cok-buyuk-devrim-geliyor-1070061972.html

Kılıçdaroğlu'ndan 3. 'Bay Kemal’in Tahtası' videosu: 'Gıdada çok çok büyük devrim geliyor'

Kılıçdaroğlu'ndan 3. 'Bay Kemal’in Tahtası' videosu: 'Gıdada çok çok büyük devrim geliyor'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor" notuyla yeni bir video paylaştı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T21:17+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in tahtası konulu video serisine yenisini ekleyerek, Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor! " notuyla paylaştığı vidoeda şu ifadeleri kullandı:'Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız''Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz'

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