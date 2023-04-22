Kılıçdaroğlu'ndan 3. 'Bay Kemal’in Tahtası' videosu: 'Gıdada çok çok büyük devrim geliyor'
21:17 22.04.2023 (güncellendi: 21:46 22.04.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor" notuyla yeni bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in tahtası konulu video serisine yenisini ekleyerek, Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor! " notuyla paylaştığı vidoeda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım. Bu gün size tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatacağım. Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketi topraklarız. Bu kötü yönetim biri buğdayda nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi.
Egemenliği kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek, çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak.
Gıda bağımlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın burada açıkça söylüyorum; Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak.
'Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız'
'Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz'
Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor! pic.twitter.com/FZ10Y8y60r— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 22, 2023