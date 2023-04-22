https://sputniknews.com.tr/20230422/iyi-partiden-ergenekon-cikisi-kumpasa-katki-saglayan-herkes-yargi-onunde-hesap-vermelidir-1070042397.html
İYİ Parti’den ‘Ergenekon’ çıkışı: Kumpasa katkı sağlayan herkes yargı önünde hesap vermelidir
İYİ Parti’den ‘Ergenekon’ çıkışı: Kumpasa katkı sağlayan herkes yargı önünde hesap vermelidir
İYİ Partili Turhan Çömez, "Ergenekon davasına dahli, katkısı, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T09:30+0300
2023-04-22T09:30+0300
2023-04-22T09:34+0300
iyi parti
2023 türkiye seçimleri
deva partisi
millet ittifakı
sadullah ergin
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Ergenekon Davası sanıklarından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sözcü yazarı Ruhat Mengü'ye verdiği demeçte, "Ergenekon davasına dahli olan, katkısı olan, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap vermelidirler ve o günün kudretli Adalet Bakanı mutlaka ve mutlaka o döneme dair hesap vermeli, bizimle yüzleşmelidir" dedi. Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten DEVA Partili Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında, CHP'nin büyük bir oy oranına sahip olduğu Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230419/deva-partili-sahinden-sadullah-ergin-aciklamasi-bu-sadece-bir-secim-isbirligi-1069895451.html
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iyi parti, deva partisi, millet ittifakı, sadullah ergin
iyi parti, deva partisi, millet ittifakı, sadullah ergin
İYİ Parti’den ‘Ergenekon’ çıkışı: Kumpasa katkı sağlayan herkes yargı önünde hesap vermelidir
09:30 22.04.2023 (güncellendi: 09:34 22.04.2023) Abone ol
İYİ Partili Turhan Çömez, "Ergenekon davasına dahli, katkısı, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap vermelidirler ve o günün kudretli Adalet Bakanı mutlaka ve mutlaka o döneme dair hesap vermli, bizimle yüzleşmelidir" dedi.
Ergenekon Davası sanıklarından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sözcü yazarı Ruhat Mengü'ye verdiği demeçte, "Ergenekon davasına dahli olan, katkısı olan, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap vermelidirler ve o günün kudretli Adalet Bakanı mutlaka ve mutlaka o döneme dair hesap vermeli, bizimle yüzleşmelidir" dedi.
Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten DEVA Partili Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında, CHP'nin büyük bir oy oranına sahip olduğu Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.