https://sputniknews.com.tr/20230422/iyi-partiden-ergenekon-cikisi-kumpasa-katki-saglayan-herkes-yargi-onunde-hesap-vermelidir-1070042397.html

İYİ Parti’den ‘Ergenekon’ çıkışı: Kumpasa katkı sağlayan herkes yargı önünde hesap vermelidir

İYİ Parti’den ‘Ergenekon’ çıkışı: Kumpasa katkı sağlayan herkes yargı önünde hesap vermelidir

İYİ Partili Turhan Çömez, "Ergenekon davasına dahli, katkısı, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T09:30+0300

2023-04-22T09:30+0300

2023-04-22T09:34+0300

iyi parti

2023 türkiye seçimleri

deva partisi

millet ittifakı

sadullah ergin

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Ergenekon Davası sanıklarından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sözcü yazarı Ruhat Mengü'ye verdiği demeçte, "Ergenekon davasına dahli olan, katkısı olan, desteği olan kim varsa hukuku katlettikleri, insan haklarını ihlal ettikleri için hesap vermelidirler ve o günün kudretli Adalet Bakanı mutlaka ve mutlaka o döneme dair hesap vermeli, bizimle yüzleşmelidir" dedi. Balyoz ve Ergenekon davaları döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten DEVA Partili Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında, CHP'nin büyük bir oy oranına sahip olduğu Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230419/deva-partili-sahinden-sadullah-ergin-aciklamasi-bu-sadece-bir-secim-isbirligi-1069895451.html

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iyi parti, deva partisi, millet ittifakı, sadullah ergin