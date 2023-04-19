https://sputniknews.com.tr/20230419/deva-partili-sahinden-sadullah-ergin-aciklamasi-bu-sadece-bir-secim-isbirligi-1069895451.html

DEVA Partili Şahin'den Sadullah Ergin açıklaması: Bu sadece bir seçim işbirliği

DEVA Partili Şahin'den Sadullah Ergin açıklaması: Bu sadece bir seçim işbirliği

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP listelerinden Ankara birinci bölgeden aday gösterilmesi tepkilere neden olan Sadullah Ergin ile ilgili... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T12:53+0300

2023-04-19T12:53+0300

2023-04-19T12:53+0300

politika

sadullah ergin

adaylık

deva partisi

idris şahin

millet ittifakı

ankara

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CHP Ankara milletvekili adaylarını Yenimahalle’de düzenlediği aday tanıtım toplantısında tanıttı.Adaylığı eleştirilere neden olan Ankara birinci bölge adayı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ise toplantıya katılmadı.Etkinliğe katılan CHP listelerinden Ankara ikinci bölge milletvekili adayı İdris Şahin, toplantı saatlerinde partisinin il başkanlığı toplantısı olduğunu, Ergin’in bu nedenle katılamadığını söyledi.'İşbirliğinden gurur duyuyoruz'Tele1'in aktardığına göre Şahin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:“Öncelikle işbirliğinden, Türkiye’nin büyük fotoğrafında bir ve beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Salondaki coşkunun inşallah dışarıya da yansıyacak şekilde 14 Mayıs akşamında Millet İttifakı’nın zaferiyle taçlanmasını diliyoruz. Bu birliktelik ülkenin yarınlarının inşası adına son derece önemli bir birliktelik çünkü biz bu masaya otururken büyük resme odaklanarak oturmuştuk ve şunu dedik; ‘Yarının Türkiye’sini çok daha özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye olarak inşa edeceğiz.’ Bunu tek başına yapma imkanımız yok. Bunu el birliğiyle farklı dünya görüşlerine mensup siyasi partilerin bir ve beraber olarak, ülkenin içinde bulunduğu enkazı ancak bu şekilde kaldırabileceğine inanmıştık. Çok şükür şu an itibariyle kamuoyu desteği ve halkın göstermiş olduğu teveccüh de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Doğru bir yolda olduğumuzu, sağlam bir adım attığımızı ve 14 Mayıs akşamında da inşallah kazananın Millet İttifakı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını bize net bir şekilde gösteriyor. Mutluyuz, yine diyorum birleşerek, dayanışarak büyüteceğiz. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır diyoruz. Bu sözün gereğini de yerine getirmek için bugün bu salondayız.Bizim İl Başkanları toplantımız Bilkent Otel’de devam ediyor. Sadullah bey Teşkilat Başkanımız onun adına vekaleten, kendi adıma asaleten geldim. Biz DEVA Partisi rozeti ve kimliği altında ve Genel Başkan Yardımcıları olarak CHP’nin listelerinden milletvekili adayıyız. Parlamentoya girdiğimizde de DEVA’lı olduğumuz gerçeği devam edecek ve DEVA Partisi’nin Genel Başkan Yardımcıları olarak, Milletvekilleri olarak yemin edeceğiz ve ant içeceğiz. Bu sadece bir seçim işbirliğidir. Bu seçim işbirliğinde dayanışma gösteren ve sıcacık yüreğini bize açan CHP’li değerli dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz.”

https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-milletimizin-zekasini-ferasetini-kucumsemeye-kimsenin-gucu-yetmez-1069890708.html

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sadullah ergin, adaylık, deva partisi, idris şahin, millet ittifakı, ankara