Galatasaray'ın yıldız isimlerini dolandırdı: Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera da kaçamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
07:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
07:31
6 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:00
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
08:30
10 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
08:45
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
09:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
10:33
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
11:00
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
11:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
12:00
3 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
12:06
41 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
14:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
15:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
15:05
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
16:00
10 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
17:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
19:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
19:30
6 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
20:00
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
21:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
07:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
07:05
41 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:10
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:01
37 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
14:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
14:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
16:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
17:15
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
17:30
2 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:15
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:32
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
18:46
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
19:04
41 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230422/galatasarayin-yildiz-isimlerini-dolandirdi-fatih-terim-arda-turan-ve-muslera-da-kacamadi-1070044265.html
Galatasaray'ın yıldız isimlerini dolandırdı: Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera da kaçamadı
Galatasaray'ın yıldız isimlerini dolandırdı: Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera da kaçamadı
Seçil Erzan adlı bir banka çalışanının, Fatih Terim, Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan gibi Galatasaray'ın bazı yıldız isimlerini dolandırdığı ortaya çıktı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T10:41+0300
2023-04-22T10:41+0300
arda turan
fatih terim
selçuk inan
galatasaray
yaşam
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
futbol
fernando muslera
florya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102877/15/1028771555_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_bca541d6864c55666451e17c5677809d.jpg
Oksijen gazetesinin haberine göre, Seçil Erzan bir dönem özel bir bankanın Florya Şubesi’nde çalışırken, Galatasaray'ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirdi. Banka işlemlerini yaptığı isimlere güven verdi. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi’ne müdür olarak atandı. Burada da tanınmış isimlerle tanışarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi. Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı müşterileri arayarak, “Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur” dedi. Bu vaade inanan kişiler de Seçil Erzan’a paraları teslim etmeye başladı. Seçil Erzan’ın kurduğu sistem bir süre yolunda gitti. Bazı kişilere kar ödemesi yaptı. Bu ödemeler etrafta da duyuldu ve sisteme bu sayede yeni isimler ekledi. Bazı kişiler Seçil Erzan’a çantalarla paraları teslim ediyordu.Geçen yıl kasım ayında bir patron Erzan’ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. Patron daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. Patronun iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edilmişti. Patron para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. Seçil Erzan’ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. Patron da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Seçil Erzan’ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere ‘kar’ bir yana ana paralarını bile geri veremiyordu. Söz konusu patronun şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan’ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikayet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın İstanbul Göktürk’teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.İddialara göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan’ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230422/unlu-cifte-sapancada-bungalov-dolandiriciligi-1070042933.html
florya
florya metin oktay tesisleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102877/15/1028771555_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6e0e16b6941148ffe6b80017bb3af5df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda turan, fatih terim, selçuk inan, galatasaray, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, futbol, fernando muslera, florya, florya metin oktay tesisleri, euro
arda turan, fatih terim, selçuk inan, galatasaray, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, futbol, fernando muslera, florya, florya metin oktay tesisleri, euro

Galatasaray'ın yıldız isimlerini dolandırdı: Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera da kaçamadı

10:41 22.04.2023
© AA / Futbolcu Arda Turan ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim
Futbolcu Arda Turan ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AA /
Abone olTelegram
Seçil Erzan adlı bir banka çalışanının, Fatih Terim, Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan gibi Galatasaray'ın bazı yıldız isimlerini dolandırdığı ortaya çıktı.
Oksijen gazetesinin haberine göre, Seçil Erzan bir dönem özel bir bankanın Florya Şubesi’nde çalışırken, Galatasaray'ın bazı isimlerinin de banka işlerini gerçekleştirdi. Banka işlemlerini yaptığı isimlere güven verdi. Daha sonra aynı bankanın Büyükdere Şubesi’ne müdür olarak atandı. Burada da tanınmış isimlerle tanışarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirdi. Seçil Erzan, bankacılık işlemlerini yaptığı müşterileri arayarak, “Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur” dedi. Bu vaade inanan kişiler de Seçil Erzan’a paraları teslim etmeye başladı. Seçil Erzan’ın kurduğu sistem bir süre yolunda gitti. Bazı kişilere kar ödemesi yaptı. Bu ödemeler etrafta da duyuldu ve sisteme bu sayede yeni isimler ekledi. Bazı kişiler Seçil Erzan’a çantalarla paraları teslim ediyordu.
Geçen yıl kasım ayında bir patron Erzan’ın bu teklifiyle karşılaşınca hemen tanıdıklarından da topladığı yaklaşık 5 milyon doları çanta içinde teslim etti. Patron daha önce başına bir hırsızlık olayı geldiği için çantaya GPS cihazı koydurmuştu. Parayı teslim ettikten sonra Seçil Erzan kendisini arayarak çantada GPS olup olmadığını sordu. O da olduğunu söyledi.
Cihazı kontrol ettiğinde çantanın bankada yaklaşık yarım gün kaldıktan sonra Sarıyer’deki Lotus Sitesi’ne, bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamında aynı adrese geri döndüğünü tespit etti. Patronun iddiasına göre çanta, Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edilmişti. Patron para aldığı arkadaşlarına olan biteni anlatınca dolandırılmış olabileceği uyarısıyla karşılaştı. Seçil Erzan’ı arayarak parasını geri istedi. Seçil Erzan, paranın ödeme vadesinin dolmadığı gerekçesiyle ödeme yapamayacağını söyledi.
Bunun yerine banka ibareli belge gönderdi. Patron da soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Seçil Erzan’ın kurduğu sistem tıkanmış ve parasını isteyenlere ‘kar’ bir yana ana paralarını bile geri veremiyordu. Söz konusu patronun şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Seçil Erzan’ın sisteminin dağıldığını öğrenen ünlü isimler savcılıkta şikayet kuyruğuna girdi. Onlar da paralarını alamadıklarını söyleyerek şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın İstanbul Göktürk’teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
İddialara göre, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler arasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. İddiaya göre, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı. Polisin bu vurgunda Seçil Erzan’ın yalnız olup olmadığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yürüttüğü belirtildi.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
YAŞAM
Ünlü çifte Sapanca'da 'bungalov' dolandırıcılığı
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала