https://sputniknews.com.tr/20230422/azerbaycan-savunma-bakanligi-karabagda-mayina-basan-3-azerbaycan-askeri-oldu-1070059934.html
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Karabağ'da mayına basan 3 Azerbaycan askeri öldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Karabağ'da mayına basan 3 Azerbaycan askeri öldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da mayına basan 3 Azerbaycan askerinin öldüğünü duyurdu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T19:51+0300
2023-04-22T19:51+0300
2023-04-22T19:52+0300
dünya
azerbaycan savunma bakanlığı
azerbaycan savunma bakanlığı
karabağ
şuşa
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Şuşa bölgesine bağlı Allahgulular köyü yakınlarındaki tepede bulunan mevzilere erzak taşıyan Azerbaycan ordusuna ait bir askeri kamyonun Ermenistan askerleri tarafından yola döşenen mayına çarpması sonucu 3 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.Bölgedeki Rus barış gücü birliği komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Ateşkesi İzleme Merkezi'nin olayla ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.
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azerbaycan savunma bakanlığı, azerbaycan savunma bakanlığı, karabağ, şuşa
azerbaycan savunma bakanlığı, azerbaycan savunma bakanlığı, karabağ, şuşa
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Karabağ'da mayına basan 3 Azerbaycan askeri öldü
19:51 22.04.2023 (güncellendi: 19:52 22.04.2023) Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da mayına basan 3 Azerbaycan askerinin öldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Şuşa bölgesine bağlı Allahgulular köyü yakınlarındaki tepede bulunan mevzilere erzak taşıyan Azerbaycan ordusuna ait bir askeri kamyonun Ermenistan askerleri tarafından yola döşenen mayına çarpması sonucu 3 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bölgedeki Rus barış gücü birliği komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Ateşkesi İzleme Merkezi'nin olayla ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.