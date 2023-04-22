https://sputniknews.com.tr/20230422/abdde-iki-silahli-saldiri-1i-cocuk-8-yarali-1070054706.html

ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı

ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T16:35+0300

2023-04-22T16:35+0300

2023-04-22T16:35+0300

dünya

abd

washington

saldırı

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg

ABD'nin başkenti Washington DC, gece saatlerinde iki silahlı saldırıya sahne oldu. Metropolitan Polis Departmanı Andre Wright düzenlediği basın toplantısında, ilk önce Lebaum Caddesinde saldırı düzenlendiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra başka bir caddede ise 12 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralandığına dair ihbar aldıklarını aktaran Wright, yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Wright, iki caddenin yakınlığı nedeniyle iki saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Görgü tanıkları ise saldırganların siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek rastgele ateş açtıklarını belirtti.Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, washington, saldırı, silahlı saldırı