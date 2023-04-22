https://sputniknews.com.tr/20230422/abdde-iki-silahli-saldiri-1i-cocuk-8-yarali-1070054706.html
ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı
ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T16:35+0300
2023-04-22T16:35+0300
2023-04-22T16:35+0300
dünya
abd
washington
saldırı
silahlı saldırı
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ABD'nin başkenti Washington DC, gece saatlerinde iki silahlı saldırıya sahne oldu. Metropolitan Polis Departmanı Andre Wright düzenlediği basın toplantısında, ilk önce Lebaum Caddesinde saldırı düzenlendiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra başka bir caddede ise 12 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralandığına dair ihbar aldıklarını aktaran Wright, yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti. Wright, iki caddenin yakınlığı nedeniyle iki saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Görgü tanıkları ise saldırganların siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek rastgele ateş açtıklarını belirtti.Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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abd, washington, saldırı, silahlı saldırı
abd, washington, saldırı, silahlı saldırı
ABD'de iki silahlı saldırı: 1'i çocuk 8 yaralı
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ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen iki silahlı saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı.
ABD'nin başkenti Washington DC, gece saatlerinde iki silahlı saldırıya sahne oldu. Metropolitan Polis Departmanı Andre Wright düzenlediği basın toplantısında, ilk önce Lebaum Caddesinde saldırı düzenlendiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Daha sonra başka bir caddede ise 12 yaşındaki bir çocuğun silahla yaralandığına dair ihbar aldıklarını aktaran Wright, yaralanan toplam 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
Wright, iki caddenin yakınlığı nedeniyle iki saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini vurguladı. Görgü tanıkları ise saldırganların siyah bir araçla kalabalığın arasına girerek rastgele ateş açtıklarını belirtti.
Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.