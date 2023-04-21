https://sputniknews.com.tr/20230421/yakindogu-ve-ortadogu-ulkelerinin-silahli-kuvvetleri--1070023734.html

Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin silahlı kuvvetleri

Yakındoğu ve Ortadoğu ülkelerinin silahlı kuvvetleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni 'amiral gemisi' TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T18:16+0300

2023-04-21T18:16+0300

2023-04-21T18:16+0300

multimedya

infografik

milli savunma bakanlığı (msb)

altay tankı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız" açıklamasını yaptı.Sputnik, bölge ülkelerinin ordularını tank birlikleri, hava ve deniz kuvvetlerinin durumunu değerlendirerek karşılaştırdı.

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2023

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infografik, milli savunma bakanlığı (msb), altay tankı, инфографика