https://sputniknews.com.tr/20230421/tokyo-camiinde-bayram-namazi-2-kez-kilindi-1070005518.html
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T11:57+0300
2023-04-21T11:57+0300
2023-04-21T11:57+0300
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tokyo
japonya
ramazan bayramı
namaz
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Japonya’da yaşayan Müslüman toplumu, Ramazan Bayramı’nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı.Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/rusyada-ramazan-bayrami--1070003531.html
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tokyo, japonya, ramazan bayramı, namaz
tokyo, japonya, ramazan bayramı, namaz
Tokyo Camii'nde bayram namazı 2 kez kılındı
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Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı.
Japonya’da yaşayan Müslüman toplumu, Ramazan Bayramı’nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.
Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı.
Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.