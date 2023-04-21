Rusya'da Ramazan Bayramı

© AA Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye Müslümanlar akın etti.