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https://sputniknews.com.tr/20230421/toki-baskani-acikladi-yarisi-bizden-kampanyasinin-ayrintilari-ne-1070024961.html
TOKİ Başkanı açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasının ayrıntıları ne?
TOKİ Başkanı açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasının ayrıntıları ne?
TOKİ Başkanı Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Bulut, 'Evler nasıl olacak?'... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T19:05+0300
2023-04-21T19:07+0300
toki
kampanya
ev
ekonomi
recep tayyip erdoğan
kentsel dönüşüm
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Buna göre, kentsel dönüşüme evini vereceklere bedelin yarısı hibe olarak devlet tarafından karşılanacak. İkinci olarak ise bu kişilere kira yardımı 5 bin 250 lira olacak.Projeyle ilgili detayları TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk'te katıldığı yayında açıkladı.TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamaları:"GOP'tayız. Yüz binlerce vatandaşımız müjdeyi merakla bekledi. Aslında biz burada GOP'ta şu andaki tören alanında 4600'ü temel atma 4 binin üzerinde de anahtar teslimi yapılmak üzere dönüşüm konutlarının anahtar teslimi ve temel atmasını yaptık.İstanbul'da 27 ilçenin tamamında Kentsel Dönüşüm projelerimiz ve devam eden uygulamalarımız var. Deprem bölgesinde 76 binin üzerinde inşaata başladık. 106 bin rakamına da ulaşıldı. Nisan ayının sonunda bu rakam 200 binin üzerine çıkacak. Bu asrın felaketi İstanbul'daki dönüşümü öne çıkardı. Cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden diye açıkladı.Hükümet daha önce de kentsel dönüşümle ilgili birçok projeler açıklamıştı. Dönüşüm açıklanan projelerle devam edecek. Vatandaşın çok daha rahat anlayabileceği, vatandaşın kendi imkanlarıyla 1 milyon harcayacaksa yarısını ödeyecek. Bu çok büyük bir kampanya. Devlet dönüşümün yarısını otomatik olarak karşılayacak. Dönüşüme ikna etmek için vatandaşa gidip proje anlatıyorduk. Dolayısıyla böyle bir projeyle vatandaş kendisi gönüllü olmak üzere konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Esas dönüşümdeki vatandaş görüşmelerinde kaybedilen süreç o süreçler hızlı geçecek.Evler nasıl olacak?Süratle projelendirme ve inşa çalışmalarına başlayabileceğiz. TOKİ burada konutları sağlam, depreme dayanıklı yapı sistemini kullanarak inşa edecek.Zaten Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazından biri yatay şehirleşme. 300 bin konutu yatay şehirleşmeyle yaptık. Bu şehirler daha yaşanabilir şehirler olması için bizim kültürümüze de yakışan yatay mimari olması gerekecek. Zemin+5 katı geçmeyeceğiz. Bu kampanyayla birlikte şehrin merkezinde yapılacak konutların yapım süreci hızlanmış olacak. Yoğunluğu azaltacak konutlar için rezerv alanlar oluşturulacak.Tuzla ve Maltepe'de başladığımız rezerv konut alanları vatandaşın merakla beklediği bir etap. Bir yıl içinde onları teslim edeceğiz. Bu kampanyayla şehir merkezinde dönüşümü düşündüğümüz 500 bini yapacağız.TOKİ'nin karakteristik özelliklerinden biri sağlam zemin, fay hatlarından uzak durmak, sağlam yapı sistemlerini kullanmak. Seçeceğimiz yerler zemin emniyeti açısından gelecek yükleri minimize edecek. Bu alanlar genelde kamuya ait alanlar olacak. Buralar planlanırken yüzde 50-60 yeşil alanlar olacak. Bir kısmı kamulaştırılarak elde edilecek. Esenler'de 800 milyon metrekarelik alanın yüzde 60'ı yeşil alan gerisi konut alanı ilan edildi. Bu projeyle birlikte vatandaş kendisi başvuracağı için bizim vatandaşla diyalog kurma kolaylaşacağından planlama yapacağız. 5-6 ay projelendirme olsa yapımı da 1.5 yıl sürse 2 yıl sürer teslimi.Daha önceki depremlerde Elazığ'da 30 bin Malatya'da 10 binin üzerinde konut yaptık. Bu tür projelerde birden tamamının olması mümkün değil, kademe kademe olacaktır. Genele baktığımız zaman 1-1.5 yılda bunları tamamlıyoruz. Deprem bölgesinde hassasiyet olduğundan 1 yılda bitireceğiz.Başvurularda kimin nereden başvurduğunu göreceğiz. Ada ya da parsel bazında olacak. Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Risk neredeyse öncelik oralardan başlanacak. Taşınma süreçleriyle ilgili bakanlığın taşınma ve kira yardımları var."
https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogan-ihanetlerinin-bedelini-14-mayista-odetmeye-hazir-miyiz-1070019852.html
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toki, kampanya, ev, recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm
toki, kampanya, ev, recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm

TOKİ Başkanı açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasının ayrıntıları ne?

19:05 21.04.2023 (güncellendi: 19:07 21.04.2023)
© AATOKİ - Konut - Daire
TOKİ - Konut - Daire - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AA
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TOKİ Başkanı Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Bulut, 'Evler nasıl olacak?' sorusuna da yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Buna göre, kentsel dönüşüme evini vereceklere bedelin yarısı hibe olarak devlet tarafından karşılanacak. İkinci olarak ise bu kişilere kira yardımı 5 bin 250 lira olacak.
Projeyle ilgili detayları TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk'te katıldığı yayında açıkladı.
TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamaları:
"GOP'tayız. Yüz binlerce vatandaşımız müjdeyi merakla bekledi. Aslında biz burada GOP'ta şu andaki tören alanında 4600'ü temel atma 4 binin üzerinde de anahtar teslimi yapılmak üzere dönüşüm konutlarının anahtar teslimi ve temel atmasını yaptık.
İstanbul'da 27 ilçenin tamamında Kentsel Dönüşüm projelerimiz ve devam eden uygulamalarımız var. Deprem bölgesinde 76 binin üzerinde inşaata başladık. 106 bin rakamına da ulaşıldı. Nisan ayının sonunda bu rakam 200 binin üzerine çıkacak. Bu asrın felaketi İstanbul'daki dönüşümü öne çıkardı. Cumhurbaşkanımız Yarısı Bizden diye açıkladı.
Hükümet daha önce de kentsel dönüşümle ilgili birçok projeler açıklamıştı. Dönüşüm açıklanan projelerle devam edecek. Vatandaşın çok daha rahat anlayabileceği, vatandaşın kendi imkanlarıyla 1 milyon harcayacaksa yarısını ödeyecek. Bu çok büyük bir kampanya. Devlet dönüşümün yarısını otomatik olarak karşılayacak. Dönüşüme ikna etmek için vatandaşa gidip proje anlatıyorduk. Dolayısıyla böyle bir projeyle vatandaş kendisi gönüllü olmak üzere konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Esas dönüşümdeki vatandaş görüşmelerinde kaybedilen süreç o süreçler hızlı geçecek.

Evler nasıl olacak?

Süratle projelendirme ve inşa çalışmalarına başlayabileceğiz. TOKİ burada konutları sağlam, depreme dayanıklı yapı sistemini kullanarak inşa edecek.
Zaten Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazından biri yatay şehirleşme. 300 bin konutu yatay şehirleşmeyle yaptık. Bu şehirler daha yaşanabilir şehirler olması için bizim kültürümüze de yakışan yatay mimari olması gerekecek. Zemin+5 katı geçmeyeceğiz. Bu kampanyayla birlikte şehrin merkezinde yapılacak konutların yapım süreci hızlanmış olacak. Yoğunluğu azaltacak konutlar için rezerv alanlar oluşturulacak.
Tuzla ve Maltepe'de başladığımız rezerv konut alanları vatandaşın merakla beklediği bir etap. Bir yıl içinde onları teslim edeceğiz. Bu kampanyayla şehir merkezinde dönüşümü düşündüğümüz 500 bini yapacağız.
TOKİ'nin karakteristik özelliklerinden biri sağlam zemin, fay hatlarından uzak durmak, sağlam yapı sistemlerini kullanmak. Seçeceğimiz yerler zemin emniyeti açısından gelecek yükleri minimize edecek. Bu alanlar genelde kamuya ait alanlar olacak. Buralar planlanırken yüzde 50-60 yeşil alanlar olacak. Bir kısmı kamulaştırılarak elde edilecek. Esenler'de 800 milyon metrekarelik alanın yüzde 60'ı yeşil alan gerisi konut alanı ilan edildi. Bu projeyle birlikte vatandaş kendisi başvuracağı için bizim vatandaşla diyalog kurma kolaylaşacağından planlama yapacağız. 5-6 ay projelendirme olsa yapımı da 1.5 yıl sürse 2 yıl sürer teslimi.
Daha önceki depremlerde Elazığ'da 30 bin Malatya'da 10 binin üzerinde konut yaptık. Bu tür projelerde birden tamamının olması mümkün değil, kademe kademe olacaktır. Genele baktığımız zaman 1-1.5 yılda bunları tamamlıyoruz. Deprem bölgesinde hassasiyet olduğundan 1 yılda bitireceğiz.
Başvurularda kimin nereden başvurduğunu göreceğiz. Ada ya da parsel bazında olacak. Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Risk neredeyse öncelik oralardan başlanacak. Taşınma süreçleriyle ilgili bakanlığın taşınma ve kira yardımları var."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır
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