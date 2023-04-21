https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogan-ihanetlerinin-bedelini-14-mayista-odetmeye-hazir-miyiz-1070019852.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T16:02+0300

2023-04-21T16:02+0300

2023-04-21T16:05+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanında Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.""Muhalefet Karadeniz gazı için ‘Hani nerede’ diyorlardı. Bu bebecan diye birisi vardı ‘hani nerede’ diyordu. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna denizin altına boru yerleştirildi bunu da görmedin mi?"Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğal gaz ne zamandır Filyos'ta yanoıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.""Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz. Son günlerde birileri millet kuru soğan alamıyor et alamıyor siz yol ve gemi açılışı yapıyorsunuz diyor. Küresel sağlık krizleri ve bölgemizdeki savaşların elbet bize de yansımaları olabilir. Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle bu etkileri aza indirmenin derdindeyiz.""İhanetlerinin bedelini 14 Mayısta ödetmeye hazır mıyız."

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan