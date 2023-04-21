Tatilciler bayramda Yunan adalarına akın etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
CHP’nin milletvekili adayı Gamze Taşçıer: Partilerde kadın aday sayısı yeterli değil
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
85 dk
Z RAPORU
YSK'dan sandık kurulları kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
07:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
07:31
6 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:00
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
08:30
10 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
08:45
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
09:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
10:33
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
11:00
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
11:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
12:00
3 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
12:06
41 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
14:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
15:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
15:05
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
16:00
10 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
17:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
19:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
19:30
6 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
20:00
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
21:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230421/tatilciler-bayramda-yunan-adalarina-akin-etti-1070011446.html
Tatilciler bayramda Yunan adalarına akın etti
Tatilciler bayramda Yunan adalarına akın etti
Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:27+0300
2023-04-21T13:27+0300
yaşam
türkiye
yunanistan
midilli
ayvalık
turist
bayram tatili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070011277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a275222bda7695b6e1eb0b5149f7e0a3.jpg
Ramazan ayının son günü ve bayramın ilk gününde Türkiye'nin en batısındaki deniz hudut kapısı önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan tatilcilerin yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının yüzünü güldürdü. Kovid-19 pandemisinin ardından ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaşan feribot firmalarının bayram süresince yaklaşık 3 bin turisti Midilli Adası'na taşıması bekleniyor. Vatandaşların Midilli Adası'na gitmeden önce araçlarını bıraktıkları otoparklarda da yoğunluk yaşandı.Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen bir turizm firmasının sahibi Ali Jale, bayramın ilk gününde bin kişinin üzerinde Türk turistin Midilli Adası'na geçtiğini belirterek, "Bu yılki Ramazan Bayramı periyodunda bizim de tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Türk insanının zaten Yunan adalarına yönelik bir sempatisi olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu gidiş gelişler biraz yavaşlasa da geçtiğimiz yıl çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu bayramda da bu durumu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bugün firmamıza ait bir feribot ve deniz otobüsüyle Midilli'ye hareket edeceğiz. Yaklaşık olarak bugün deniz hudut kapısından, diğer firmanın da yolcularıyla bin kişiye yakın turistin geçmesini bekliyoruz. Biz bu talepten memnunuz. Önemli olan turistlerimizi istedikleri tatil ortamına kavuşturabilmektir" dedi.Ayvalık'tan Yunan adalarına 2019 yılından sonra ilk kez bu kadar yoğun talep aldıklarını kaydeden Jale, "Dün, bugün ve yarın olmak üzere 3 gün süresince Midilli Adası'na çok yoğun bir geçiş var. Gemilerde yer yok şu anda. Sonra dönüşler başlıyor ama şu iki günde toplam 2 bin kişiyi Midilli'ye götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.'Geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı'Yunan adalarına seferler düzenleyen turizm firmasının yetkilisi Hakan Dinç ise Midilli'den de Ayvalık'a gelen turistler olduğunu vurgulayarak, "Bu yoğun kalabalık özelikle son 10-12 yıldan bu yana yeşil pasaport sahibi vatandaşlarımızca oluşuyor. Eskisiyle kıyaslandığında aşırı bir kalabalık yok aslında. Ama Ayvalık'ın Cunda Adası'nın cazibe merkezi olması, buraya gelen misafir sayısı bir miktar hafifletebilmek adına Yunan adalarına son yıllarda böylesi bir talep oluşmaya başladı. Bence bu durumun adı, Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı bir alışveriştir. Mesela geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı. Bu süreçte yüzlerce Yunanlı Türkiye'ye gelerek Paskalya bayramlarını geçirdi. Bugün de biz Türkler, Ramazan Bayramı nedeniyle Yunan adalarına gidiyoruz” dedi.Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etme sebeplerinden birinin de ekonomik sebepler olduğunu belirten Dinç, "Kovid pandemisi ve dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlıklardan etkilenen ülkemizde de bazı girdiler çok fazla yükselince, turizm alanında da mecburen fiyatlar yükselmek zorunda kaldı. Euro kuruna rağmen Yunan adaları ekonomik anlamda Türkiye'ye kıyasla biraz daha ekonomik bir hale gelince de talep artışında adeta bir patlama yaşandı" diye konuştu.Bayram tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih eden Eylem Erkal, eşi ve kızıyla bayram tatiline çıktıklarını belirterek, "Bugüne kadar hep Midilli Adası'nın ismini duyardım ama bir türlü gidebilmek nasip olmamıştı. Biz devlet memuruyuz. Yeşil pasaportumuz da olunca Ramazan Bayramı'ndaki 3 günlük tatilimizi bu şirin adada geçirmeyi uygun gördük. Ama sabah saatlerinde deniz hudut kapısı önüne geldiğimizde bu yoğunluk ve uzun kuyruklarla karşılaşınca çok şaşırdım. Bu kadar yoğun bir talep olabileceğini beklemiyordum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/deprem-bolgesinde-huzunlu-bayram-1070002213.html
yunanistan
midilli
ayvalık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070011277_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a6542d946d937cc3a0cc845d3630572.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yunanistan, midilli, ayvalık, turist, bayram tatili
türkiye, yunanistan, midilli, ayvalık, turist, bayram tatili

Tatilciler bayramda Yunan adalarına akın etti

13:27 21.04.2023
© AA / Suat SalgınRamazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AA / Suat Salgın
Abone olTelegram
Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Ramazan ayının son günü ve bayramın ilk gününde Türkiye'nin en batısındaki deniz hudut kapısı önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan tatilcilerin yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının yüzünü güldürdü.
Kovid-19 pandemisinin ardından ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaşan feribot firmalarının bayram süresince yaklaşık 3 bin turisti Midilli Adası'na taşıması bekleniyor. Vatandaşların Midilli Adası'na gitmeden önce araçlarını bıraktıkları otoparklarda da yoğunluk yaşandı.
Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen bir turizm firmasının sahibi Ali Jale, bayramın ilk gününde bin kişinin üzerinde Türk turistin Midilli Adası'na geçtiğini belirterek, "Bu yılki Ramazan Bayramı periyodunda bizim de tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Türk insanının zaten Yunan adalarına yönelik bir sempatisi olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu gidiş gelişler biraz yavaşlasa da geçtiğimiz yıl çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu bayramda da bu durumu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bugün firmamıza ait bir feribot ve deniz otobüsüyle Midilli'ye hareket edeceğiz. Yaklaşık olarak bugün deniz hudut kapısından, diğer firmanın da yolcularıyla bin kişiye yakın turistin geçmesini bekliyoruz. Biz bu talepten memnunuz. Önemli olan turistlerimizi istedikleri tatil ortamına kavuşturabilmektir" dedi.
Ayvalık'tan Yunan adalarına 2019 yılından sonra ilk kez bu kadar yoğun talep aldıklarını kaydeden Jale, "Dün, bugün ve yarın olmak üzere 3 gün süresince Midilli Adası'na çok yoğun bir geçiş var. Gemilerde yer yok şu anda. Sonra dönüşler başlıyor ama şu iki günde toplam 2 bin kişiyi Midilli'ye götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'Geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı'

Yunan adalarına seferler düzenleyen turizm firmasının yetkilisi Hakan Dinç ise Midilli'den de Ayvalık'a gelen turistler olduğunu vurgulayarak, "Bu yoğun kalabalık özelikle son 10-12 yıldan bu yana yeşil pasaport sahibi vatandaşlarımızca oluşuyor. Eskisiyle kıyaslandığında aşırı bir kalabalık yok aslında. Ama Ayvalık'ın Cunda Adası'nın cazibe merkezi olması, buraya gelen misafir sayısı bir miktar hafifletebilmek adına Yunan adalarına son yıllarda böylesi bir talep oluşmaya başladı. Bence bu durumun adı, Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı bir alışveriştir. Mesela geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı. Bu süreçte yüzlerce Yunanlı Türkiye'ye gelerek Paskalya bayramlarını geçirdi. Bugün de biz Türkler, Ramazan Bayramı nedeniyle Yunan adalarına gidiyoruz” dedi.
Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etme sebeplerinden birinin de ekonomik sebepler olduğunu belirten Dinç, "Kovid pandemisi ve dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlıklardan etkilenen ülkemizde de bazı girdiler çok fazla yükselince, turizm alanında da mecburen fiyatlar yükselmek zorunda kaldı. Euro kuruna rağmen Yunan adaları ekonomik anlamda Türkiye'ye kıyasla biraz daha ekonomik bir hale gelince de talep artışında adeta bir patlama yaşandı" diye konuştu.
Bayram tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih eden Eylem Erkal, eşi ve kızıyla bayram tatiline çıktıklarını belirterek, "Bugüne kadar hep Midilli Adası'nın ismini duyardım ama bir türlü gidebilmek nasip olmamıştı. Biz devlet memuruyuz. Yeşil pasaportumuz da olunca Ramazan Bayramı'ndaki 3 günlük tatilimizi bu şirin adada geçirmeyi uygun gördük. Ama sabah saatlerinde deniz hudut kapısı önüne geldiğimizde bu yoğunluk ve uzun kuyruklarla karşılaşınca çok şaşırdım. Bu kadar yoğun bir talep olabileceğini beklemiyordum" dedi.
Deprem bölgesinde hüzünlü bayram - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
YAŞAM
Deprem bölgesinde hüzünlü bayram
11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала