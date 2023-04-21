https://sputniknews.com.tr/20230421/deprem-bolgesinde-huzunlu-bayram-1070002213.html

Deprem bölgesinde hüzünlü bayram

Deprem bölgesinde hüzünlü bayram

Türkiye yaşanan büyük depremler nedeniyle Ramazan Bayramı’na hüzünlü girdi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar mezarlık ziyaretleri yaparak, kaybettikleri... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T11:32+0300

2023-04-21T11:32+0300

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yaşam

deprem

ramazan bayramı

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Asrın felaketi sonrası yakınlarını kaybeden depremzedeler, Ramazan Bayramı’nı buruk geçiriyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.Bazı vatandaşlar mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktü. Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi’ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu. İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Adana’da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Depremde Osmaniye’de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı. Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini ifade etti. Malatya’da Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı’na gelen bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı. Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.

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deprem, ramazan bayramı