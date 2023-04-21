https://sputniknews.com.tr/20230421/deprem-bolgesinde-huzunlu-bayram-1070002213.html
Deprem bölgesinde hüzünlü bayram
Deprem bölgesinde hüzünlü bayram
Türkiye yaşanan büyük depremler nedeniyle Ramazan Bayramı’na hüzünlü girdi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar mezarlık ziyaretleri yaparak, kaybettikleri... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T11:32+0300
2023-04-21T11:32+0300
2023-04-21T11:32+0300
yaşam
deprem
ramazan bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070002648_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_24f6892f4bc3766cb311b3a4e460e247.png
Asrın felaketi sonrası yakınlarını kaybeden depremzedeler, Ramazan Bayramı’nı buruk geçiriyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.Bazı vatandaşlar mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktü. Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi’ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu. İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Adana’da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Depremde Osmaniye’de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı. Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini ifade etti. Malatya’da Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı’na gelen bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı. Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070002648_81:0:560:359_1920x0_80_0_0_5b63b644e00873b5dbd1acea72fd1657.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, ramazan bayramı
Deprem bölgesinde hüzünlü bayram
Abone ol
Türkiye yaşanan büyük depremler nedeniyle Ramazan Bayramı’na hüzünlü girdi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar mezarlık ziyaretleri yaparak, kaybettikleri yakınları için dualar etti.
Asrın felaketi sonrası yakınlarını kaybeden depremzedeler, Ramazan Bayramı’nı buruk geçiriyor.
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.
Bazı vatandaşlar mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktü. Depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi’ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu.
İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Adana’da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Depremde Osmaniye’de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı. Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini ifade etti. Malatya’da Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mezarlığı’na gelen bazı ziyaretçiler gözyaşı dökerek yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da şeker, çikolata ve kuşlar için bulgur bıraktı. Ayrıca, üzerine battaniye örtülen ve şemsiye dikilen mezarların yanı sıra geçici taşına ev anahtarı takılan mezar olduğu da görüldü.