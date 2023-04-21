https://sputniknews.com.tr/20230421/tarihi-soygun-torontoda-havalimanindan-15-milyon-dolarlik-altin-calindi-1069996706.html

Tarihi soygun: Toronto’da havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı

Tarihi soygun: Toronto’da havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı

Kanada bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındığı açıklandı. Ontario eyaletinde çıkarılan altınların... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T09:39+0300

2023-04-21T09:39+0300

2023-04-21T09:39+0300

toronto

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havaalanı

havalimanı

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Kanadalı yetkililerin açıklamalarına göre, altını taşıyan uçak 17 Nisan'da havalimanına indi. Uçağın içindekiler 'güvenli bir kargo tesisine' taşınmasının ardından ise çalındı. Olayı inceleyen müfettişler her ihtimalin incelediğini açıklarken, bunun sıra dışı bir soygun olduğunu vurguladı.Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebilir. Bu büyüklükte bir soygun en son 2011 ve 2012 yıllarında 18.7 milyon dolar değerinde 3 bin ton akçaağaç şurubu Quebec’teki bir depodan çalındığında yaşanmıştı.

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toronto, kanada, hırsız, soygun, polis, uçak, havaalanı, havalimanı, altın, maden