https://sputniknews.com.tr/20230421/tarihi-soygun-torontoda-havalimanindan-15-milyon-dolarlik-altin-calindi-1069996706.html
Tarihi soygun: Toronto’da havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı
Tarihi soygun: Toronto’da havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı
Kanada bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındığı açıklandı. Ontario eyaletinde çıkarılan altınların... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T09:39+0300
2023-04-21T09:39+0300
2023-04-21T09:39+0300
toronto
dünya
kanada
hırsız
soygun
polis
uçak
havaalanı
havalimanı
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061153775_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_343dc42ea2366803f502e02a0ae0b73a.jpg
Kanadalı yetkililerin açıklamalarına göre, altını taşıyan uçak 17 Nisan'da havalimanına indi. Uçağın içindekiler 'güvenli bir kargo tesisine' taşınmasının ardından ise çalındı. Olayı inceleyen müfettişler her ihtimalin incelediğini açıklarken, bunun sıra dışı bir soygun olduğunu vurguladı.Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebilir. Bu büyüklükte bir soygun en son 2011 ve 2012 yıllarında 18.7 milyon dolar değerinde 3 bin ton akçaağaç şurubu Quebec’teki bir depodan çalındığında yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/uzmanlara-gore-artik-her-6-ciftten-1inin-cocugu-olmuyor-dunyada-ureme-hucresi-sayisi-azaliyor-1069996927.html
toronto
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0d/1061153775_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c9e7c45923ced67fecb29fa4aa852c5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toronto, kanada, hırsız, soygun, polis, uçak, havaalanı, havalimanı, altın, maden
toronto, kanada, hırsız, soygun, polis, uçak, havaalanı, havalimanı, altın, maden
Tarihi soygun: Toronto’da havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındı
Abone ol
Kanada bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındığı açıklandı. Ontario eyaletinde çıkarılan altınların sevkiyatında kullanılan havalimanında gerçekleşen soygun, Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklar arasındaki yerini aldı.
Kanadalı yetkililerin açıklamalarına göre, altını taşıyan uçak 17 Nisan'da havalimanına indi. Uçağın içindekiler 'güvenli bir kargo tesisine' taşınmasının ardından ise çalındı. Olayı inceleyen müfettişler her ihtimalin incelediğini açıklarken, bunun sıra dışı bir soygun olduğunu vurguladı.
Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebilir. Bu büyüklükte bir soygun en son 2011 ve 2012 yıllarında 18.7 milyon dolar değerinde 3 bin ton akçaağaç şurubu Quebec’teki bir depodan çalındığında yaşanmıştı.