https://sputniknews.com.tr/20230421/uzmanlara-gore-artik-her-6-ciftten-1inin-cocugu-olmuyor-dunyada-ureme-hucresi-sayisi-azaliyor-1069996927.html

Uzmanlara göre artık her 6 çiftten 1'inin çocuğu olmuyor: 'Dünyada üreme hücresi sayısı azalıyor'

Uzmanlara göre artık her 6 çiftten 1'inin çocuğu olmuyor: 'Dünyada üreme hücresi sayısı azalıyor'

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar, bütün dünyada ve Türkiye'de sperm ve yumurta sayılarının geçmişe göre azaldığını belirterek... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T09:30+0300

2023-04-21T09:30+0300

2023-04-21T09:30+0300

yaşam

gebelik

hamilelik

hamilelik testi

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sperm

dondurulmuş sperm

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Kamar, çiftlerin istedikleri halde çocuklarının olmaması durumuna infertilite denildiğini, Türkiye ve dünya ortalamasına bakıldığında yaklaşık 6 çiftten birinin çocuğunun olmadığını ifade etti.İnfertil çiftlerde genellikle kadın ya da erkekte bir problem bulunduğunu dile getiren Kamar, bugün için infertil çiftlerin yarısından biraz fazlasında erkekle ilgili problemler görüldüğünü aktardı.Kamar, "Bütün dünyada ve Türkiye'de sperm ve yumurta sayıları geçmişe göre birazcık azalıyor. Bu stresten, çevresel faktörlerden, beslenmeden de olabilir. Bu durumu birçok şey etkiliyor ama bütün dünyada üreme hücrelerinin sayısı azalıyor." diye konuştu.Bir grup infertil hastada her türlü test yapıldığı halde bir problem saptanamadığını ancak bu durumda "Bir sebep yok" demenin doğru olmadığını, sebep olmadan infertilitenin olmayacağını vurgulayan Kamar, şöyle devam etti:'Bugünkü dondurma teknoloji sayesinde bu çiftleri de çocuk sahibi edebiliyoruz'Op. Dr. Kamar, sebebi belli olmayan infertilitede genellikle problemin yumurtayla spermin karşılaşmasıyla ilgili olduğunu, bunları laboratuvar ortamında buluşturduklarında olayın çözüldüğünü ama çok az bir kısmında ise yumurtanın kendisiyle ilgili problemler olabildiğini anlattı.Kamar, "Bu sorunları yaşan çiftlerin de çocukları oluyor ama daha fazla uğraşmak zorunda kalabiliyorlar. Bütün dünyada dedik ya yumurta, sperm azalıyor, buna bağlı olarak da teknoloji bu problemleri çözmek için her geçen gün biraz daha ilerliyor. Laboratuvar şartları gelişiyor, embriyoların laboratuvarda düzeltilme şartları gelişiyor. Kullandığımız malzemeler gelişiyor ve böylece eskiden biz az yumurtalı hastalara çok fazla bir şey yapamazken, bugünkü dondurma teknoloji sayesinde bir yumurtayla, spermle bile bir şekilde onları kullanarak, hatta bazen toplayıp toplayıp biriktirerek bu çiftleri de çocuk sahibi edebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.Bu sürecin zorlu olduğunu, bu konuda kadının üzerindeki baskının azaltılması ve bunun bir hastalık gibi düşünülmesi gerektiğini dile getiren Kamar, şunları kaydetti:Sağlıklı beslenme vurgusuAret Kamar, kadının 35 yaşının üstünde olması halinde, istenildiği halde 6 ay boyunca hamile kalınamadıysa doktora başvurulmasını önererek, şu tavsiyelerde bulundu:

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