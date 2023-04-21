https://sputniknews.com.tr/20230421/stoltenberg-ukraynanin-karsi-saldirisinin-basarili-olacagina-inaniyorum-1070035966.html
Stoltenberg: Ukrayna’nın karşı saldırısının başarılı olacağına inanıyorum
Stoltenberg: Ukrayna’nın karşı saldırısının başarılı olacağına inanıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarılı olacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:55+0300
2023-04-21T22:55+0300
2023-04-21T22:55+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte Ukrayna'nın doğru zamanı bulduğunda karşı saldırıya geçeceğini ve başarılı olacağına dair inancının tam olduğunu söyledi.Stoltenberg, “Ukrayna'nın daha fazla bölgenin kurtarılmasına yönelik karşı saldırı için uygun anın geldiğine karar verdiğinde, bunun zaferle sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorum” dedi.Batı'dan yapılan ‘inanılmaz’ askeri desteğin Kiev'e yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg, "Daha fazla topçu silahı, daha fazla hava savunma sistemi, piyade savaş aracı ve tank tedarik ettik. Almanya bu destekte başı çeken ülke oldu” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230421/ramsteinda-kievin-savas-ucagi-talebine-ukraynanin-bir-gun-nato-uye-olmasinda-anlasildi-yaniti-1070014026.html
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nato, jens stoltenberg, rusya, ukrayna
nato, jens stoltenberg, rusya, ukrayna
Stoltenberg: Ukrayna’nın karşı saldırısının başarılı olacağına inanıyorum
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarılı olacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte Ukrayna'nın doğru zamanı bulduğunda karşı saldırıya geçeceğini ve başarılı olacağına dair inancının tam olduğunu söyledi.
Stoltenberg, “Ukrayna'nın daha fazla bölgenin kurtarılmasına yönelik karşı saldırı için uygun anın geldiğine karar verdiğinde, bunun zaferle sonuçlanacağına kesinlikle inanıyorum” dedi.
Batı'dan yapılan ‘inanılmaz’ askeri desteğin Kiev'e yardımcı olabileceğini belirten Stoltenberg, "Daha fazla topçu silahı, daha fazla hava savunma sistemi, piyade savaş aracı ve tank tedarik ettik. Almanya bu destekte başı çeken ülke oldu” diye konuştu.