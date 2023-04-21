https://sputniknews.com.tr/20230421/rusya-kenya-ve-nijeryaya-bedelsiz-gonderilmek-uzere-iki-parti-gubre-hazirliyor-1070034247.html
Rusya, Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırlıyor
Rusya, Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırlıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Moskova'nın Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırladığını söyledi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:06+0300
2023-04-21T22:06+0300
2023-04-21T22:08+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Moskova'nın Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırladığını söyledi.Verşinin, "Şu ana kadar Malavi'ye 20 bin ton gübre sevkiyatı yapıldı ve yaklaşık altı ay sürdü. Kenya ve Nijerya'ya da bedelsiz gönderilmek üzere gübre hazırlanıyor” dedi.Verşinin, Batı yaptırımları kapsamındaki gübrenin Moskova tarafından bazı ülkelere bedelsiz gönderildiğine vurgu yaparak “Bugün var olan gerçek tablo bu, maalesef birçok çevre bu tablonun üstünü örtmeye çalışıyor. Ancak tüm bu olup bitenlere dair yanlış tablo sunma çabasının kesinlikle başarılı olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmak için sistemik konularda ilerlemeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Verşinin, “Tahıl anlaşmasını 60 gün daha uzatalım. Ancak aynı zamanda tarım ürünlerimizin ve gübrelerimizin küresel pazara erişimi önünde sorun yaratan, engel oluşturan büyük sistemik konularda somut ilerlemelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/lavrov--bm-girisimine-ragmen-dunya-pazarlarina-tahil-tedarik-etmenin-yollarini-buluyoruz-1070033370.html
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rusya, kenya, nijerya, gübre, sergey verşinin
rusya, kenya, nijerya, gübre, sergey verşinin
Rusya, Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırlıyor
22:06 21.04.2023 (güncellendi: 22:08 21.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Moskova'nın Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Moskova'nın Kenya ve Nijerya'ya bedelsiz gönderilmek üzere iki parti gübre hazırladığını söyledi.
Verşinin, "Şu ana kadar Malavi'ye 20 bin ton gübre sevkiyatı yapıldı ve yaklaşık altı ay sürdü. Kenya ve Nijerya'ya da bedelsiz gönderilmek üzere gübre hazırlanıyor” dedi.
Verşinin, Batı yaptırımları kapsamındaki gübrenin Moskova tarafından bazı ülkelere bedelsiz gönderildiğine vurgu yaparak “Bugün var olan gerçek tablo bu, maalesef birçok çevre bu tablonun üstünü örtmeye çalışıyor. Ancak tüm bu olup bitenlere dair yanlış tablo sunma çabasının kesinlikle başarılı olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Rusya'nın tahıl anlaşmasını uzatmak için sistemik konularda ilerlemeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Verşinin, “Tahıl anlaşmasını 60 gün daha uzatalım. Ancak aynı zamanda tarım ürünlerimizin ve gübrelerimizin küresel pazara erişimi önünde sorun yaratan, engel oluşturan büyük sistemik konularda somut ilerlemelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.