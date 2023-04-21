https://sputniknews.com.tr/20230421/lavrov--bm-girisimine-ragmen-dunya-pazarlarina-tahil-tedarik-etmenin-yollarini-buluyoruz-1070033370.html
Lavrov: BM girişimine rağmen dünya pazarlarına tahıl tedarik etmenin yollarını buluyoruz
Lavrov: BM girişimine rağmen dünya pazarlarına tahıl tedarik etmenin yollarını buluyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya’nın BM girişimine rağmen tahıl anlaşması kapsamında dünya pazarlarına tahıl sağlamanın yollarını bulduğunu ifade etti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:35+0300
2023-04-21T21:35+0300
2023-04-21T21:35+0300
dünya
sergey lavrov
tahıl anlaşması
tedarik
bm
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın BM'nin tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına nasıl katkıda bulunmaya çalıştığını tam olarak anlamadığını söyledi.Lavrov, “Tüm hatırlatmalarımıza, taleplerimize, BM yetkililerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkları ve çabalarını sürdürmeye devam edecekleri yanıtını veriyorlar, ancak bu günlerde bu girişimin faaliyeterine başlamasının üzerinden tam 9 ay geçmiş olacak ve bunlar çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu pek anlaşılır değil” dedi.Moskova’nın dünya pazarlarına gıda ve gübre sağlamanın yollarını bulduğunu, ancak bunun BM girişimi sayesinde değil, ona rağmen yaptığına vurgu yapan Lavrov, “Ürünlerimizi ve gübrelerimizi dünya pazarlarına aktif bir şekilde yönlendirmek için imkanlar buluyoruz. Ama tekrar ediyorum, tüm bunları BM Genel Sekreteri'nin inisiyatifi çerçevesinde değil, ona rağmen yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, tahıl anlaşması, tedarik, bm, birleşmiş milletler (bm)
sergey lavrov, tahıl anlaşması, tedarik, bm, birleşmiş milletler (bm)
Lavrov: BM girişimine rağmen dünya pazarlarına tahıl tedarik etmenin yollarını buluyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya’nın BM girişimine rağmen tahıl anlaşması kapsamında dünya pazarlarına tahıl sağlamanın yollarını bulduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın BM'nin tahıl anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına nasıl katkıda bulunmaya çalıştığını tam olarak anlamadığını söyledi.
Lavrov, “Tüm hatırlatmalarımıza, taleplerimize, BM yetkililerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıkları ve çabalarını sürdürmeye devam edecekleri yanıtını veriyorlar, ancak bu günlerde bu girişimin faaliyeterine başlamasının üzerinden tam 9 ay geçmiş olacak ve bunlar çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu pek anlaşılır değil” dedi.
Moskova’nın dünya pazarlarına gıda ve gübre sağlamanın yollarını bulduğunu, ancak bunun BM girişimi sayesinde değil, ona rağmen yaptığına vurgu yapan Lavrov, “Ürünlerimizi ve gübrelerimizi dünya pazarlarına aktif bir şekilde yönlendirmek için imkanlar buluyoruz. Ama tekrar ediyorum, tüm bunları BM Genel Sekreteri'nin inisiyatifi çerçevesinde değil, ona rağmen yapıyoruz” ifadelerini kullandı.