https://sputniknews.com.tr/20230421/rus-muslumanlarin-ramazan-bayramini-kutlayan-putin-ukrayna-harekatindaki-musluman-askerleri-andi-1070013233.html
Rus Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Putin, Ukrayna harekatındaki Müslüman askerleri andı
Rus Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Putin, Ukrayna harekatındaki Müslüman askerleri andı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ettiği bir mesaj yayınladı. Putin mesajında, Ukrayna’da gerçekleştirilen... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:49+0300
2023-04-21T13:49+0300
2023-04-21T13:49+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ramazan bayramı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki müslümanların Ramazan Bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı.Kremlin tarafından yayınlanan mesajda, “Kutsal Ramazan ayının bitişine işaret eden ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kutlanan bu bayramın çok yüksek bir manevi anlamı bulunuyor ve insanların kendilerini ahlaki olarak geliştirmek istemelerini, merhameti ve şefkati sembolize ediyor” dedi.“Rusya’da İslam dinine inananların yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, dini ve kültürel gelenekle derin bir saygı duyduklarını ve bunları genç nesillere aktardıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum” diye devam eden Putin, “Müslümanların yaşamlarının iyi niyetler ve işlerle dolu olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı, Ramazan mesajında, Ukrayna’daki askeri operasyona katılan Rusyalı Müslüman savaşçıları da andı: Putin mesajında, Rusya’daki Müslüman kurumların ülkedeki dinlerarası diyaloğun korunması için sundukları katkıları çok değerli bulduğunu da ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/rusyada-ramazan-bayrami--1070003531.html
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rusya, vladimir putin, ramazan bayramı
rusya, vladimir putin, ramazan bayramı
Rus Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Putin, Ukrayna harekatındaki Müslüman askerleri andı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ettiği bir mesaj yayınladı. Putin mesajında, Ukrayna’da gerçekleştirilen özel askeri operasyonda yer alan ‘Rusyalı Müslümanların ülkelerini savunurken gösterdikleri cesareti değerli bulduğunu’ da belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki müslümanların Ramazan Bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı.
Kremlin tarafından yayınlanan mesajda, “Kutsal Ramazan ayının bitişine işaret eden ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kutlanan bu bayramın çok yüksek bir manevi anlamı bulunuyor ve insanların kendilerini ahlaki olarak geliştirmek istemelerini, merhameti ve şefkati sembolize ediyor” dedi.
“Rusya’da İslam dinine inananların yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, dini ve kültürel gelenekle derin bir saygı duyduklarını ve bunları genç nesillere aktardıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum” diye devam eden Putin, “Müslümanların yaşamlarının iyi niyetler ve işlerle dolu olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı, Ramazan mesajında, Ukrayna’daki askeri operasyona katılan Rusyalı Müslüman savaşçıları da andı:
“Ayrıca, bugün Müslüman savaşçılar (Ukrayna’da sürdürülen) özel askeri operasyon sırasında silah arkadaşları ile beraber Rusya’yı savunuyorlar ve çatışmalarda çarpışmalarda cesaret ortaya koyuyorlar.”
Putin mesajında, Rusya’daki Müslüman kurumların ülkedeki dinlerarası diyaloğun korunması için sundukları katkıları çok değerli bulduğunu da ekledi.