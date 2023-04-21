https://sputniknews.com.tr/20230421/rus-muslumanlarin-ramazan-bayramini-kutlayan-putin-ukrayna-harekatindaki-musluman-askerleri-andi-1070013233.html

Rus Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Putin, Ukrayna harekatındaki Müslüman askerleri andı

Rus Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Putin, Ukrayna harekatındaki Müslüman askerleri andı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ettiği bir mesaj yayınladı. Putin mesajında, Ukrayna’da gerçekleştirilen... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:49+0300

2023-04-21T13:49+0300

2023-04-21T13:49+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ramazan bayramı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki müslümanların Ramazan Bayramını kutladığı bir mesaj yayınladı.Kremlin tarafından yayınlanan mesajda, “Kutsal Ramazan ayının bitişine işaret eden ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kutlanan bu bayramın çok yüksek bir manevi anlamı bulunuyor ve insanların kendilerini ahlaki olarak geliştirmek istemelerini, merhameti ve şefkati sembolize ediyor” dedi.“Rusya’da İslam dinine inananların yüzyıllar öncesine dayanan tarihi, dini ve kültürel gelenekle derin bir saygı duyduklarını ve bunları genç nesillere aktardıklarını söylemekten mutluluk duyuyorum” diye devam eden Putin, “Müslümanların yaşamlarının iyi niyetler ve işlerle dolu olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı, Ramazan mesajında, Ukrayna’daki askeri operasyona katılan Rusyalı Müslüman savaşçıları da andı: Putin mesajında, Rusya’daki Müslüman kurumların ülkedeki dinlerarası diyaloğun korunması için sundukları katkıları çok değerli bulduğunu da ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230421/rusyada-ramazan-bayrami--1070003531.html

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