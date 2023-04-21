https://sputniknews.com.tr/20230421/putin-bin-selmanla-ulkelerinin-isbirliginin-guclendirilmesini-gorustu-1070022138.html
Putin, bin Selman'la ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü
Putin, bin Selman'la ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la Ortadoğu’daki durum ile burada süren krizleri ve ülkelerinin, dünyanın en büyük petrol... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T17:18+0300
2023-04-21T17:18+0300
2023-04-21T17:18+0300
vladimir putin
dünya
kral selman
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
çin
rusya
brics
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yayınlanan açıklamaya göre görüşme sırasında, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ‘karşılıklı yarar getiren ilişkilerin’ geliştirilmesi üstünde duruldu. Ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ve enerji alanındaki ilişkilerin her iki taraf tarafından da geliştirilmesinin istendiği belirtildi.Ayrıca Putin ve bin Selman, küresel petrol pazarının istikrarının sağlanması adına ülkelerinin OPEC+ grubu içerisindeki koordinasyonunun seviyesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.Görüşmeleri esnasında Putin ve bin Selman, Suudi Arabistan’ın; ekonomileri hızla büyüyen Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı bir araya getiren BRICS grubu ile gelecekteki olası işbirliklerini de ele aldılar.Kremlin’in açıklamasında, telefon görüşmesinin ‘dostane bir hava içinde geçtiği, yapıcı ve kapsamlı olduğu’ belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/britanyada-burokratlarin-kazan-kaldirdigi-raab-hakkindaki-zorbalik-raporu-yuzunden-istifa-etti-1070018187.html
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vladimir putin, kral selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), çin, rusya, brics, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, hindistan, ortadoğu, kremlin, ekonomi
vladimir putin, kral selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), çin, rusya, brics, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, hindistan, ortadoğu, kremlin, ekonomi
Putin, bin Selman'la ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la Ortadoğu’daki durum ile burada süren krizleri ve ülkelerinin, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarını içeren OPEC+ grubu içerisindeki koordinasyonlarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yayınlanan açıklamaya göre görüşme sırasında, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ‘karşılıklı yarar getiren ilişkilerin’ geliştirilmesi üstünde duruldu. Ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ve enerji alanındaki ilişkilerin her iki taraf tarafından da geliştirilmesinin istendiği belirtildi.
Ayrıca Putin ve bin Selman, küresel petrol pazarının istikrarının sağlanması adına ülkelerinin OPEC+ grubu içerisindeki koordinasyonunun seviyesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Görüşmeleri esnasında Putin ve bin Selman, Suudi Arabistan’ın; ekonomileri hızla büyüyen Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı bir araya getiren BRICS grubu ile gelecekteki olası işbirliklerini de ele aldılar.
Kremlin’in açıklamasında, telefon görüşmesinin ‘dostane bir hava içinde geçtiği, yapıcı ve kapsamlı olduğu’ belirtildi.