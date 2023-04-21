https://sputniknews.com.tr/20230421/putin-bin-selmanla-ulkelerinin-isbirliginin-guclendirilmesini-gorustu-1070022138.html

Putin, bin Selman'la ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü

Putin, bin Selman'la ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la Ortadoğu’daki durum ile burada süren krizleri ve ülkelerinin, dünyanın en büyük petrol... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T17:18+0300

2023-04-21T17:18+0300

2023-04-21T17:18+0300

vladimir putin

dünya

kral selman

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

çin

rusya

brics

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Kremlin tarafından yayınlanan açıklamaya göre görüşme sırasında, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ‘karşılıklı yarar getiren ilişkilerin’ geliştirilmesi üstünde duruldu. Ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ve enerji alanındaki ilişkilerin her iki taraf tarafından da geliştirilmesinin istendiği belirtildi.Ayrıca Putin ve bin Selman, küresel petrol pazarının istikrarının sağlanması adına ülkelerinin OPEC+ grubu içerisindeki koordinasyonunun seviyesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.Görüşmeleri esnasında Putin ve bin Selman, Suudi Arabistan’ın; ekonomileri hızla büyüyen Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı bir araya getiren BRICS grubu ile gelecekteki olası işbirliklerini de ele aldılar.Kremlin’in açıklamasında, telefon görüşmesinin ‘dostane bir hava içinde geçtiği, yapıcı ve kapsamlı olduğu’ belirtildi.

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vladimir putin, kral selman, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), çin, rusya, brics, opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, hindistan, ortadoğu, kremlin, ekonomi