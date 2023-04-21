https://sputniknews.com.tr/20230421/britanyada-burokratlarin-kazan-kaldirdigi-raab-hakkindaki-zorbalik-raporu-yuzunden-istifa-etti-1070018187.html

'Emret Bakanım' krizi: Bürokratların isyan ettiği Raab hakkındaki zorba raporu yüzünden istifa etti

'Emret Bakanım' krizi: Bürokratların isyan ettiği Raab hakkındaki zorba raporu yüzünden istifa etti

Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin önde gelen isimlerinden, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, 'yıllardır memurlarına saygı... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T17:00+0300

2023-04-21T17:00+0300

2023-04-21T17:13+0300

dünya

dominic raab

rishi sunak

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britanya

ingiltere

muhafazakar parti

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Başbakan Rishi Sunak'a avukat Adam Tolley'in yürüttüğü soruşturmanın raporunun sunulmasının ardından verdiği istifa mektubunu Twitter'da paylaşan Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, "Soruşturma sonucunda herhangi bir zorbalık bulgusu çıkarsa istifa edeceğimi taahhüt etmiştim. Sözümü tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Kara kuşak sahibi eski milli karateci olan ve aynı zamanda boks da yapan 49 yaşındaki Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı hakkında 5 aydır sürdürülen soruşturma sonucunda hazırlanan raporda, 24 memurun zorbalık yaptığı için Raab'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Brexit Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı olduğu dönemde kendisi için çalışan memurlara zorbalık yaptığı suçlamalarını reddeden Raab, hakkındaki 8 iddianın 2'si hariç diğerlerinden aklanmış olmasına rağmen, daha önce Sky News'a verdiği mülakatta tek bir zorbalığının saptanması halinde istifa edeceği sözünü tutma yoluna gitti. Raab, Sunak'ın Ekim 2022'de başbakan koltuğuna oturmasından beri iktidardan ayrılan üçüncü isim oldu. İstifa, Muhafazakar Parti'nin kayba uğramasının beklendiği yerel seçimlere yaklaşık 2 hafta kala ve Sunak'ın gelecek yılki genel seçimler öncesi anamuhalefetteki İşçi Partisi'ne kaybedilen zemini geri kazanmak için mücadele ettiği dönemde geldi.Bir gazete haberine göre 'astlarının bir toplantı sırasında odada çok sayıda domates fırlattığına tanıklık ettiği' Raab, suçlamaları reddederken, 'Brexit Bakanı ve Dışişleri Bakanı olduğu 2018-21 döneminde yürütülen Brexit görüşmelerinde bir diplomatın özellikle Cebelitarık konusunda hükümetçe alınan kararları ihlal etmesi' örneğini verdi ve üst düzey bürokratların yürüttüğü görüşmelerde bakanlarca denetlenmesinin doğru olduğunu savundu.İstifa mektubunda, raporda aleyhindeki iki bulguyu 'kusurlu' diye niteleyip 'hükümetin iyi yürütülmesine karşı tehlikeli bir emsal oluşturduğunu' iddia eden Raab, şu eleştiriyi getirdi:'Bakanların halk adına yürütülen kritik müzakerelerde üst düzey yetkililer üzerinde doğrudan denetim uygulayabilmeleri gerektiğini, bunu yapmamanın, bakanlık sorumluluğuna ilişkin demokratik ve anayasal ilkenin kaybı anlamına geleceğini, yanısıra bakanların standartları belirlemek ve halkın onlardan beklediği reformu yönlendirmek için üst düzey yetkilileri... eleştirebilmeleri gerektiğini' sıralayıp "Elbette bu makul sınırlar içinde yapılmalı," diye ekleyen Raab, şu vurguyu yaptı:Hızını alamayan Raab, Daily Telegraph gazetesi için yazdığı 1100 kelimelik makalade hakkındaki zorbalık soruşturmasını 'Kafkaesk destan' diye niteleyerek suçlamaların 'uydurma' olduğunu savundu. Tolley, raporunda "Başbakan Yardımcısı'nın bireylere bağırdığına dair ikna edici bir kanıt yoktu. Ayrıca herhangi bir kişiye yönelik olarak veya daha genel olarak küfür etmediği sonucuna vardım. Kinci olduğu veya tehdit edici şekilde fiziksel hareketler kullandığına ilişkin sağlam bir temel bulamadım" dedi. Ancak Raab'ın iletişimde fiziksel jestleri karşısındakinin konuşmasını engelleyecek şekilde çok sık kullanmasına dair ziyadesiyle kanıt dinlediğini belirtti.'Üç bakanlıktaki üst düzey yetkililerin yönetim tarzından memnuniyetsizliklerini Raab'ın gündemine getirdiklerini, dolayısıyla Raab'ın rahatsızlığın farkında olması gerektiğini' söyleyen avukat, Raab'ın toplantılar ve görüşmelerde Kamu Hizmeti Yasası'na yaptığı atıflar ve çalışmalara getirdiği eleştirilerin bürokratlar tarafından 'tehdit ve aşağılama olarak algılanabileceğini' kabul etti. Raab, prestijli Dışişleri Bakanı görevinden, Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdiği ve bakanlık personelinin çekilme-tahliye kaosuyla başa çıkmaya uğraştığı sırada, Yunanistan tatilini yarıda kesmemesine gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

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dominic raab, rishi sunak, istifa, britanya, ingiltere, muhafazakar parti