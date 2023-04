https://sputniknews.com.tr/20230421/partneri-olmayan-erkekler-cilt-kanseri-riski-altinda-korunmak-icin-neler-yapilmali-1070010897.html

'Partneri olmayan erkekler' cilt kanseri riski altında: Korunmak için neler yapılmalı?

'Partneri olmayan erkekler' cilt kanseri riski altında: Korunmak için neler yapılmalı?

Göğsündeki cilt lekesi şikayetiyle hastaneye giden hastaya yapılan patoloji ile basit bir leke gibi görünen dokunun cilt kanseri olduğu ortaya çıktı. The Washington Post gazetesine konuşan Dermatoloji Profesörü Jeremy Brauner, erkeklerin güneş hasarı ve cilt kanseri algısında büyük bir sorun olduğunu belirtti.Hürriyet Kelebek'te yayınlanan habere göre, ABD merkezli Cilt Kanseri Vakfı 2023 yılında sadece ABD’de 97 bin 610 invaziv melanom vakası teşhis edileceğini öngörüyor. Araştırmadaki veriler, bu vakaların 58 bin 120’sinin erkek, 39 bin 490’ının kadın olacağı yönünde. Melanom sebebiyle hayatını kaybedeceği tahmin edilen 7 bin 990 kişiden 5 bin 420 ise erkek olacak.'Erkeklerin güneş altında çalışması ve korunma oranının kadınlara göre daha düşük olması riski artırabilir'Melanomun neden oluştuğuna değinen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Profesör Dr. Zekayi Kutlubay, “Melanom, genellikle güneş ışığına uzun süre maruz kalan cilt bölgelerinde ortaya çıkar, ancak aynı zamanda tırnak yatağı, göz, ağız ve genital bölge gibi güneş ışığına maruz kalmayan bölgelerde de görülebilir. Melanom daha az yaygın olsa da diğer cilt kanserlerine göre daha ölümcül olabilir. Deri kanserlerinden dolayı gelişen ölümlerin yüzde 80’inden melanom sorumludur” dedi ve ekledi:Erkekleri cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma karşı bu kadar savunmasız yapan ise bazı araştırmalara göre, erkek cildinin antioksidanları kadın cildinin yaptığı gibi tutamadığını ve bunun da cilt kanseri riskini artırabileceğini öne sürüyor. Öte yandan kadınların daha yüksek östrojen seviyelerine sahip olmasının da cilt koruması sağlayabileceği düşünülüyor. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde (Centers for Disease Control and Prevention) davranış bilimcisi olan Dawn M. Holman, “Erkeklerin yüzde 40’ından fazlası ise güneşe çıktılarında asla güneş kremi kullanmadıklarını söylüyor. Bazı erkekler güneş kremi kullanımını daha çok kadınsı bir davranış olarak görüyor olabilir" diyerek bunun sebebini açıklıyor.Partneri olmayan erkeklerin riski daha fazlaErkekler için bir başka zorluk ise melanomların sıklıkla sırt, ense ve başlarının üst kısımlarında, yani göremedikleri yerlerde oluşması. Görmenin zor olduğu bölgelerde oluşan melanomlar erken teşhisin önüne geçiyor.Bazı çalışmalar, partnerleri olan erkeklerin bekar erkeklere göre melanom tespitinde daha erkenci olduklarını ve buna bağlı olarak daha sağlıklı sonuçlar aldığını ortaya koydu. Dr. Brauer, birçok erkek hastanın kendisine muayeneye geldiğinde vücutlarında kalemle daire içine alınmış yerler olduğunu söyledi ve “Partnerleri onlarla çok ilgileniyor ve bu harika” dedi.

