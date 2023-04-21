https://sputniknews.com.tr/20230421/pariste-50-antik-mezar-bulundu-1070021760.html

Paris'te 50 antik mezar bulundu

Paris'te 50 antik mezar bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2. yüzyıldan kalma 50 mezar bulundu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T16:57+0300

2023-04-21T16:57+0300

2023-04-21T16:57+0300

antik mezar

paris

tren garı

yaşam

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Fransız Kültür Bakanlığı, Paris'te Port Royal tren garı yakınlarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, Port Royal tren garı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait 50 mezar bulundu.200 metrekarelik bir alana yayılan araştırmalar esnasında gün yüzüne çıkan mezarlar Saint-Jacques Nekropolü bünyesinde bulunuyor.Keşfedilen mezarların, yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra çocuklara da ait olduğu ifade ediliyor.Mezarlarda, takı, kemer gibi kıyafet ve aksesuarların yanı sıra seramik ve cam kaplar keşfedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230225/misirda-2-bin-yil-oncesine-ait-22-antik-mezar-bulundu-1067482091.html

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antik mezar, paris, tren garı