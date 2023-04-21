https://sputniknews.com.tr/20230421/pariste-50-antik-mezar-bulundu-1070021760.html
Paris'te 50 antik mezar bulundu
Paris'te 50 antik mezar bulundu
Fransa'nın başkenti Paris'te, 2. yüzyıldan kalma 50 mezar bulundu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T16:57+0300
2023-04-21T16:57+0300
2023-04-21T16:57+0300
antik mezar
paris
tren garı
yaşam
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Fransız Kültür Bakanlığı, Paris'te Port Royal tren garı yakınlarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamaya göre, Port Royal tren garı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait 50 mezar bulundu.200 metrekarelik bir alana yayılan araştırmalar esnasında gün yüzüne çıkan mezarlar Saint-Jacques Nekropolü bünyesinde bulunuyor.Keşfedilen mezarların, yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra çocuklara da ait olduğu ifade ediliyor.Mezarlarda, takı, kemer gibi kıyafet ve aksesuarların yanı sıra seramik ve cam kaplar keşfedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/misirda-2-bin-yil-oncesine-ait-22-antik-mezar-bulundu-1067482091.html
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antik mezar, paris, tren garı
antik mezar, paris, tren garı
Paris'te 50 antik mezar bulundu
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Fransa'nın başkenti Paris'te, 2. yüzyıldan kalma 50 mezar bulundu.
Fransız Kültür Bakanlığı, Paris'te Port Royal tren garı yakınlarında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Port Royal tren garı çalışmaları sırasında 2. yüzyıla ait 50 mezar bulundu.
200 metrekarelik bir alana yayılan araştırmalar esnasında gün yüzüne çıkan mezarlar Saint-Jacques Nekropolü bünyesinde bulunuyor.
Keşfedilen mezarların, yetişkin erkek ve kadınların yanı sıra çocuklara da ait olduğu ifade ediliyor.
Mezarlarda, takı, kemer gibi kıyafet ve aksesuarların yanı sıra seramik ve cam kaplar keşfedildi.