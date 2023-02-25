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Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. Ortaya çıkarılan mezarların Roma, Pers... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T00:05+0300
2023-02-25T00:11+0300
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mısır
minye
mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.
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mısır, minye, mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
mısır, minye, mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı

Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu

00:05 25.02.2023 (güncellendi: 00:11 25.02.2023)
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi
 Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı
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Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. Ortaya çıkarılan mezarların Roma, Pers, Bizans ve Kıpti dönemlerine ait olduğu açıklandı.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.
Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.
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