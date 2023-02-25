https://sputniknews.com.tr/20230225/misirda-2-bin-yil-oncesine-ait-22-antik-mezar-bulundu-1067482091.html
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. Ortaya çıkarılan mezarların Roma, Pers... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T00:05+0300
2023-02-25T00:05+0300
2023-02-25T00:11+0300
yaşam
mısır
minye
mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, minye, mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
mısır, minye, mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
00:05 25.02.2023 (güncellendi: 00:11 25.02.2023) Abone ol
Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. Ortaya çıkarılan mezarların Roma, Pers, Bizans ve Kıpti dönemlerine ait olduğu açıklandı.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.
Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.