Naci Görür'den TOKİ Başkanı'na 'sakıncalı' uyarısı: İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım
20:10 21.04.2023 (güncellendi: 20:17 21.04.2023)
© AABilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, “TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım” ifadelerini kullandı.
Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da kentsel dönüşüm için rezerv alanlara yeni konutların inşa edilmesi planının "sakıncalı" olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüşüm masraflarının devlet tarafından ödenmesini “olumlu” olarak değerlendiren Prof. Dr. Görür, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un açıklamalarına da değindi. Prof. Dr. Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve TOKİ Başkanımızı dinledim. İstanbul’daki yapı stokunun deprem dirençli hale getirilmesi için daha işlevsel bir yol seçmişler. KİPTAŞ da olduğu gibi, dönüşüm için vatandaşlar da başvurabilecekler. Ayrıca binanın dönüşüm masrafının yarısını da devlet veriyor. Bütün bunlar olumlu gelişmeler. Bu uygulamalara hız vermek gerekir. Yalnız, TOKİ Başkanının konuşmasında rezerv alanında inşaatların yapılacağından ve yapılmakta olduğundan bahsetti. Bu sakıncalı. Deprem bekleyen kentte nüfus ve bina yoğunluğunu artırır. İstanbul’da artık imara müsaade etmemek lazım. Sevgiyle