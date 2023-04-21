https://sputniknews.com.tr/20230421/meksika-cumhurbaskani-luks-dedigi-makam-ucagini-tacikistana-satti-geliriyle-2-hastane-yapilacak-1069998734.html

Meksika Cumhurbaşkanı, 'lüks' dediği makam uçağını Tacikistan'a sattı: Geliriyle 2 hastane yapılacak

Meksika Cumhurbaşkanı, 'lüks' dediği makam uçağını Tacikistan'a sattı: Geliriyle 2 hastane yapılacak

Meksika Cumhurbaşkanı Obrador, ülkesinde son 4.5 yıldır yoğun tartışmalara neden olan makam uçağının Tacikistan’a satıldığını duyurdu. Elde edilen gelirle ise... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T10:50+0300

2023-04-21T10:50+0300

2023-04-21T10:50+0300

meksika

enrique pena nieto

pena nieto

boeing 787-9 dreamliner

dünya

andres manuel lopez obrador

uçak

özel uçak

makam

makam aracı

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Tacikistan’ın 'Boeing 787' model makam uçağı için yaklaşık 92 milyon dolar ödediğini açıklayan Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu parayı ülkenin güneyinde 80 yataklı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.Obrador, 1 Aralık 2018’de göreve geldikten sonra ülke için 'çok lüks olduğu' gerekçesiyle makam uçağının kullanılmasına karşı çıkarak, yurt dışı yolculukları ticari yolcu uçaklarıyla gerçekleştirdi.İktidara geldiğinde 'kemer sıkma' politikalarını ön plana çıkaracağını belirten Obrador, özel şirketleri makam uçağını satın almalarını için ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.Meksika’nın eski Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun iktidarı sırasında 2012 yılında 80 yolcu taşıma kapasitesine sahip özel uçak yaklaşık 218 milyon dolara satın alınmıştı.Özel banyosu, yatak odası ve çalışma odası bulunan uçağın, 300 kişi taşıyabilecek yolcu uçağına dönüşmesinin maliyeti fazla olduğu için alıcı bulmakta zorluk çekilmişti.Obrador, daha önce binmeyi reddettiği uçağın içinden çektiği bir video görüntüsünde, uzun bir aradan sonra uçağı satmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirterek, uçağın satışından elde edilen parayı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.

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