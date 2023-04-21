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Meksika Cumhurbaşkanı, 'lüks' dediği makam uçağını Tacikistan'a sattı: Geliriyle 2 hastane yapılacak
Meksika Cumhurbaşkanı, 'lüks' dediği makam uçağını Tacikistan'a sattı: Geliriyle 2 hastane yapılacak
Meksika Cumhurbaşkanı Obrador, ülkesinde son 4.5 yıldır yoğun tartışmalara neden olan makam uçağının Tacikistan’a satıldığını duyurdu. Elde edilen gelirle ise... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T10:50+0300
2023-04-21T10:50+0300
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enrique pena nieto
pena nieto
boeing 787-9 dreamliner
dünya
andres manuel lopez obrador
uçak
özel uçak
makam
makam aracı
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Tacikistan’ın 'Boeing 787' model makam uçağı için yaklaşık 92 milyon dolar ödediğini açıklayan Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu parayı ülkenin güneyinde 80 yataklı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.Obrador, 1 Aralık 2018’de göreve geldikten sonra ülke için 'çok lüks olduğu' gerekçesiyle makam uçağının kullanılmasına karşı çıkarak, yurt dışı yolculukları ticari yolcu uçaklarıyla gerçekleştirdi.İktidara geldiğinde 'kemer sıkma' politikalarını ön plana çıkaracağını belirten Obrador, özel şirketleri makam uçağını satın almalarını için ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.Meksika’nın eski Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun iktidarı sırasında 2012 yılında 80 yolcu taşıma kapasitesine sahip özel uçak yaklaşık 218 milyon dolara satın alınmıştı.Özel banyosu, yatak odası ve çalışma odası bulunan uçağın, 300 kişi taşıyabilecek yolcu uçağına dönüşmesinin maliyeti fazla olduğu için alıcı bulmakta zorluk çekilmişti.Obrador, daha önce binmeyi reddettiği uçağın içinden çektiği bir video görüntüsünde, uzun bir aradan sonra uçağı satmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirterek, uçağın satışından elde edilen parayı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/tarihi-soygun-torontoda-havalimanindan-15-milyon-dolarlik-altin-calindi-1069996706.html
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meksika, enrique pena nieto, pena nieto, boeing 787-9 dreamliner, andres manuel lopez obrador, uçak, özel uçak, makam, makam aracı, lüks makam aracı, hastane, kemer sıkma önlemleri, kemer sıkma
meksika, enrique pena nieto, pena nieto, boeing 787-9 dreamliner, andres manuel lopez obrador, uçak, özel uçak, makam, makam aracı, lüks makam aracı, hastane, kemer sıkma önlemleri, kemer sıkma

Meksika Cumhurbaşkanı, 'lüks' dediği makam uçağını Tacikistan'a sattı: Geliriyle 2 hastane yapılacak

10:50 21.04.2023
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLAMeksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador
Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / ALFREDO ESTRELLA
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Meksika Cumhurbaşkanı Obrador, ülkesinde son 4.5 yıldır yoğun tartışmalara neden olan makam uçağının Tacikistan’a satıldığını duyurdu. Elde edilen gelirle ise ülkeye 2 hastane yapılacak.
Tacikistan’ın 'Boeing 787' model makam uçağı için yaklaşık 92 milyon dolar ödediğini açıklayan Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu parayı ülkenin güneyinde 80 yataklı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.
Obrador, 1 Aralık 2018’de göreve geldikten sonra ülke için 'çok lüks olduğu' gerekçesiyle makam uçağının kullanılmasına karşı çıkarak, yurt dışı yolculukları ticari yolcu uçaklarıyla gerçekleştirdi.
İktidara geldiğinde 'kemer sıkma' politikalarını ön plana çıkaracağını belirten Obrador, özel şirketleri makam uçağını satın almalarını için ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.
Meksika’nın eski Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun iktidarı sırasında 2012 yılında 80 yolcu taşıma kapasitesine sahip özel uçak yaklaşık 218 milyon dolara satın alınmıştı.
Özel banyosu, yatak odası ve çalışma odası bulunan uçağın, 300 kişi taşıyabilecek yolcu uçağına dönüşmesinin maliyeti fazla olduğu için alıcı bulmakta zorluk çekilmişti.
Obrador, daha önce binmeyi reddettiği uçağın içinden çektiği bir video görüntüsünde, uzun bir aradan sonra uçağı satmayı başardıkları için mutlu olduklarını belirterek, uçağın satışından elde edilen parayı iki hastane inşa etmek için kullanacaklarını söyledi.
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