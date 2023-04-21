https://sputniknews.com.tr/20230421/mavi-tik-ve-starship-elon-muska-pahaliya-patladi-serveti-1-gunde-milyarlarca-dolar-eridi-1070020953.html

'Mavi tik' ve 'Starship' Elon Musk’a pahalıya patladı: Serveti 1 günde milyarlarca dolar eridi

'Mavi tik' ve 'Starship' Elon Musk’a pahalıya patladı: Serveti 1 günde milyarlarca dolar eridi

Tesla'nın hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek bilançosu, Twitter'da mavi tikin kaldırılması ve SpaceX roketinin patlaması sonucu Elon Musk'ın serveti bir günde... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T17:05+0300

2023-04-21T17:05+0300

2023-04-21T17:05+0300

musk

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Aynı gün içerisinde Tesla’nın hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek bilançosu, Twitter’da mavi tikin kaldırılması ve SpaceX roketinin patlaması, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın servetinden 13 milyar doları buharlaştırdı.Tesla'dan hayal kırıklığı yaratan bilançoTesla ilk çeyrek sonuçlarıyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen yıl 3.32 milyar dolar olan Tesla’nın ilk çeyrekteki net geliri yüzde 24 düşüşle 2.51 milyar dolara indi. Şirketin hisse başı karı ise 0.95 dolardan 0.73 dolara düştü. Tesla’nın bilançosu sonrası borsadaki hisseler sert geriledi. Twitter ve SpaceX’teki gelişmeler de düşüşü tetikledi. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri ise 20 Nisan'da yüzde 9.75 düşüşle 162.99 dolara indi.Öte yandan Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX şirketinin “dünyanın en güçlü uzay roketi” olarak nitelenen roketi Starship, geçen haftaki ertelemenin ardından bugün fırlatıldı ancak birkaç dakika sonra patladı.ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Anıtı'ndan daha büyük olan 120 metre uzunluğundaki dev roket, SpaceX’in Teksas’taki Starbase üssünden başarıyla fırlatılmıştı. Yılladır hazırlığı yapılan fırlatma sonrası yaşanan sevinç birkaç dakika sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı. Mürettebatsız roket, fırlatmadan birkaç dakika sonra yörüngeye ulaşamadan infilak etti.Twitter hamlesi de etkili olduÖte yandan Musk, Twitter’da kullanıcılarını kızdıracak bir adım attı. Ünlü milyarder tarafından satın alınan sosyal medya platformu Twitter’da, ‘mavi tik’ kaldırıldı. Sosyal medya platformu, Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların “mavi tik’ini” kaldırılırken Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.Musk’ın üç büyük şirketinde yaşanan olaylar borsadaki hareketleri tetiklerken ünlü milyarderin serveti de sert geriledi. Musk’un serveti en çok Tesla hisselerindeki hareketlerden etkilenerek 24 saat içerisinde 13 milyar dolar eridi. Bu kayıp, yılın en büyük düşüşü oldu.Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre, büyük kayba rağmen Musk’ın toplam net serveti 164 milyar dolar oldu. Musk, dünyanın en zenginleri listesinde Fransız lüks üreticisi Bernard Arnault’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.

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