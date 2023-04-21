https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglundan-ugur-dundara-yanit-cankayadaki-kisisel-harcamalarimi-maasimdan-karsilayacagim-1070014687.html

Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a yanıt: Çankaya'daki kişisel harcamalarımı maaşımdan karşılayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a yanıt: Çankaya'daki kişisel harcamalarımı maaşımdan karşılayacağım

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın kendisine yazdığı açık mektuba "Kılıçdaroğlu, "Çankaya Köşkü'nün ikametgâhımıza ayrılmış bölümündeki elektrik, doğalgaz, su... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T14:14+0300

2023-04-21T14:14+0300

2023-04-21T14:17+0300

uğur dündar

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

maaş

çankaya köşkü

yanıt

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar’ın kendisine yönelik açık mektuba yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yaşayacağı Çankaya Köşkü’nde ikametine ayrılmış bölümdeki harcamalarını kendi maaşından karşılayacağını ve Cumhurbaşkanı maaşının da azaltılması yönünde bir düzenleme yapacağına söz verdi.Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, mektubunda Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yaşayacağını açıkladığı Çankaya Köşkü'ndeki kişisel-ailevi masrafları, tıpkı ABD ve Almanya devlet başkanlarının yaptıkları gibi, maaşından karşılamasını önermişti.Kılıçdaroğlu, Köşk'teki kişisel ve ailevi tüm harcamalarını maaşından karşılama sözü verdi.Kılıçdaroğlu'nun Dündar'a yazdığı mektup şöyle:“Sayın Dündar,Mektubunuza ilişkin yanıtımın gecikmiş olduğunun farkındayım. Son derece yoğun geçen ‘Milletvekili adaylarını belirleme süreci' nedeniyle yaşanan gecikmeyi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.Mektubunuzda özetle “Çankaya Köşkü'ndeki kişisel ve ailevi harcamalarımızı devlete ödetmeyip, maaşımdan karşılamamı” öneriyorsunuz. Öncelikle bu önermenizi, ahlaki ve vicdani bulduğumu vurgulamama izin verin. Bu konuyu da kapsayacak bir biçimde, çok uzun süredir kamu yöneticilerinin tasarrufu kendilerinden başlatması ve mutlak surette mütevazı bir yaşamları olması gerektiğini savunduğumu en iyi bilen isimlerden birisiniz.Ankara'nın 100.Yıl semtindeki bir apartman dairesinde sürdürdüğümüz mutlu aile yaşamımız buna örnektir. Ki özellikle siyaset kurumunun bir zenginleşme aracı olmaması gerektiğini; cumhurbaşkanı dahil tüm kamu yöneticilerinin ve siyasetçilerin özel yaşamlarında ve kamu kaynaklarını kullanmaları hususunda beytülmale el uzatmaktan kaçınmaları gerektiğini de ısrarla vurguluyorum.Bu çerçevede çok daha önceden almış olduğum kararı, mektubunuz vesilesiyle kamuoyuyla paylaşmaktan son derece memnunum.Sayın Dündar,Sizin aracılığınızla söz veriyorum ki;Çankaya Köşkü'nün ikametgahımıza ayrılmış bölümündeki elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet kullanımından kaynaklı tüm faturaları maaşımdan ödeyeceğim.İkametgah bölümündeki mutfak ile kişisel ve özel etkinlik harcamalarını da maaşımdan karşılayacağım.Özel seyahatlerimiz de dahil olmak üzere diğer tüm kişisel harcamalarımız için sadece maaşımı kullanacağım.Sevgili eşim, bana eşlik etmesini gerektiren, örneğin uluslararası toplantı ve ziyaretlerde kullanacağı kıyafetlerin ücretleri de dahil, tüm kişisel harcamalarını aile bütçemizden karşılayacak.Bunlara ek olarak;Katılmak durumunda kalabileceğim tüm siyasi parti faaliyetlerine gidişlerimde cumhurbaşkanlığı araçlarını kullanmayacağım; siyasi parti faaliyeti kapsamındaki seyahatlerimde uçak, konaklama vb. harcamalar dahil tüm masraflarımı parti bütçesinden karşılayacağım.Öte yandan şunu da belirtmek isterim; kararım doğrultusunda Cumhurbaşkanı maaşımın da azaltılması yönünde bir düzenleme yapacağım.Ülkemiz ağır bir ekonomik buhranın içindeyken biz yöneticilere düşen, maaşlarını arttırmak değil, vatandaşlarımızın onurlu bir yaşamı sürdürmelerini sağlayacak akılcı ekonomik politikaları ivedilikle yaşama geçirmektir.Özetle birlikte üretecek ve hakça bölüşeceğiz.Hiç merak etmeyin; tüm Türkiye'ye bahar gelecek, elbette Çankaya Köşkü'ne de…Dostlukla…"

https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglu-ayristirdilar-birlestirecegiz-15-mayista-yeniden-kucaklasacagiz-1070013356.html

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uğur dündar, kemal kılıçdaroğlu, maaş, çankaya köşkü, yanıt