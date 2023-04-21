https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglu-ayristirdilar-birlestirecegiz-15-mayista-yeniden-kucaklasacagiz-1070013356.html
Kılıçdaroğlu: Ayrıştırdılar birleştireceğiz, 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız
Kılıçdaroğlu: Ayrıştırdılar birleştireceğiz, 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin olarak "Ayrıştırdılar birleştireceğiz. 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız"... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:51+0300
2023-04-21T13:51+0300
2023-04-21T13:51+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim Sofrası buluşması kapsamında Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Depremin ikinci gününde buradaydım Kahramanmaraş'taydım, Hatay'daydım, Osmaniye'deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden, buraya hizmet eden büyükşehir belediye başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyorduk. Bu felaket içinde yıkılan evleriniz var, yıkılan dükkanlarınız var, yıkılan ahırlarınız var, bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki yeniden yapacağız, 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitle paraları alacağız diyorlar. Size sözüm söz her evi, her dükkanı her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz."Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması anayasanın bir gereğidir. Hukukun bir gereğidir. Dolayısıyla size verdiğim söz sıradan bir söz değildir. O sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz.Ayrıştırdılar birleştireceğiz. 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız. Bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. bayramınızı yürekten kutluyorum."
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Ayrıştırdılar birleştireceğiz, 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin olarak "Ayrıştırdılar birleştireceğiz. 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız" açıklamasında bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim Sofrası buluşması kapsamında Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Depremin ikinci gününde buradaydım Kahramanmaraş'taydım, Hatay'daydım, Osmaniye'deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden, buraya hizmet eden büyükşehir belediye başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyorduk. Bu felaket içinde yıkılan evleriniz var, yıkılan dükkanlarınız var, yıkılan ahırlarınız var, bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki yeniden yapacağız, 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitle paraları alacağız diyorlar. Size sözüm söz her evi, her dükkanı her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz.
"Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması anayasanın bir gereğidir. Hukukun bir gereğidir. Dolayısıyla size verdiğim söz sıradan bir söz değildir. O sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz.
Ayrıştırdılar birleştireceğiz. 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız. Bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. bayramınızı yürekten kutluyorum."