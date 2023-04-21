https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglu-ayristirdilar-birlestirecegiz-15-mayista-yeniden-kucaklasacagiz-1070013356.html

Kılıçdaroğlu: Ayrıştırdılar birleştireceğiz, 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız

Kılıçdaroğlu: Ayrıştırdılar birleştireceğiz, 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin olarak "Ayrıştırdılar birleştireceğiz. 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız"... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:51+0300

2023-04-21T13:51+0300

2023-04-21T13:51+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim Sofrası buluşması kapsamında Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Depremin ikinci gününde buradaydım Kahramanmaraş'taydım, Hatay'daydım, Osmaniye'deydim. Üçüncü kezdir geliyorum ve yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden, buraya hizmet eden büyükşehir belediye başkanlarımızdan ve onların ekiplerinden de dinliyorduk. Bu felaket içinde yıkılan evleriniz var, yıkılan dükkanlarınız var, yıkılan ahırlarınız var, bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki yeniden yapacağız, 2 yıl ödemesiz 20 yıl taksitle paraları alacağız diyorlar. Size sözüm söz her evi, her dükkanı her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz."Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması anayasanın bir gereğidir. Hukukun bir gereğidir. Dolayısıyla size verdiğim söz sıradan bir söz değildir. O sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz.Ayrıştırdılar birleştireceğiz. 15 Mayıs'ta yeniden kucaklaşacağız. Bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. bayramınızı yürekten kutluyorum."

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)