https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglundan-bu-fatiha-bilmiyor-ki-sozlerine-yanit-hakkim-varsa-helal-ettim--1070016965.html
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bu Fatiha bilmiyor ki’ sözlerine yanıt: Hakkım varsa helal ettim
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bu Fatiha bilmiyor ki’ sözlerine yanıt: Hakkım varsa helal ettim
Adıyaman'da mezar başında dua ederken bir kişinin "Bu Fatiha bilmiyor ki" tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T14:51+0300
2023-04-21T14:51+0300
2023-04-21T14:56+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
mezarlık
deprem
fatiha
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'ı ziyaret etti. CHP lideri, depremde hayatını kaybedenler için dua ettiği sırada bir kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun?" diye bağırdı. Mezar başında dua eden birço kişi, bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."
https://sputniknews.com.tr/20230421/aksener-diyarbakira-gittigimde-faili-mechulcu-istanbulda-pkkli-ilan-ediliyorum-1070016058.html
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kemal kılıçdaroğlu, mezarlık, deprem, fatiha
kemal kılıçdaroğlu, mezarlık, deprem, fatiha
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bu Fatiha bilmiyor ki’ sözlerine yanıt: Hakkım varsa helal ettim
14:51 21.04.2023 (güncellendi: 14:56 21.04.2023) Abone ol
Adıyaman'da mezar başında dua ederken bir kişinin "Bu Fatiha bilmiyor ki" tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, acısına vermek gerekir. Benim hakkım varsa ben helal ettim" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'ı ziyaret etti.
CHP lideri, depremde hayatını kaybedenler için dua ettiği sırada bir kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun?" diye bağırdı.
Mezar başında dua eden birço kişi, bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."