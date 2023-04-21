https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglundan-bu-fatiha-bilmiyor-ki-sozlerine-yanit-hakkim-varsa-helal-ettim--1070016965.html

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bu Fatiha bilmiyor ki’ sözlerine yanıt: Hakkım varsa helal ettim

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bu Fatiha bilmiyor ki’ sözlerine yanıt: Hakkım varsa helal ettim

Adıyaman'da mezar başında dua ederken bir kişinin "Bu Fatiha bilmiyor ki" tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T14:51+0300

2023-04-21T14:51+0300

2023-04-21T14:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

mezarlık

deprem

fatiha

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'ı ziyaret etti. CHP lideri, depremde hayatını kaybedenler için dua ettiği sırada bir kişi, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun?" diye bağırdı. Mezar başında dua eden birço kişi, bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim."

https://sputniknews.com.tr/20230421/aksener-diyarbakira-gittigimde-faili-mechulcu-istanbulda-pkkli-ilan-ediliyorum-1070016058.html

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kemal kılıçdaroğlu, mezarlık, deprem, fatiha