https://sputniknews.com.tr/20230421/aksener-diyarbakira-gittigimde-faili-mechulcu-istanbulda-pkkli-ilan-ediliyorum-1070016058.html

Akşener: Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu, İstanbul'da PKK'lı ilan ediliyorum

Akşener: Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu, İstanbul'da PKK'lı ilan ediliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben arkadaşlar tarafından Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu ilan ediliyorum, İstanbul'da, Eskişehir'de, Muğla'da... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T14:29+0300

2023-04-21T14:29+0300

2023-04-21T14:29+0300

politika

meral akşener

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065492679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62f92a3f3e55e3345eb8985c062e3.jpg

FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına bağlanan Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz gazının karada yanmasıyla ilgili verilen müjdelerle ilgili görüşleri sorulan Akşener, "Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse -çünkü habire aldatıldığımız için- çok mutlu oldum. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz, dolayısıyla da mutlu oluruz. İnşallah Putin'in borçları ertelemesinden kaynaklanan, Putin'den yapılan kıyak değildir. Birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyoruz devamlı aldatılınca. Umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız" dedi.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, diyarbakır