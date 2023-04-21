https://sputniknews.com.tr/20230421/aksener-diyarbakira-gittigimde-faili-mechulcu-istanbulda-pkkli-ilan-ediliyorum-1070016058.html
Akşener: Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu, İstanbul'da PKK'lı ilan ediliyorum
Akşener: Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu, İstanbul'da PKK'lı ilan ediliyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben arkadaşlar tarafından Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu ilan ediliyorum, İstanbul'da, Eskişehir'de, Muğla'da... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T14:29+0300
2023-04-21T14:29+0300
2023-04-21T14:29+0300
politika
meral akşener
diyarbakır
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FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına bağlanan Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karadeniz gazının karada yanmasıyla ilgili verilen müjdelerle ilgili görüşleri sorulan Akşener, "Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse -çünkü habire aldatıldığımız için- çok mutlu oldum. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz, dolayısıyla da mutlu oluruz. İnşallah Putin'in borçları ertelemesinden kaynaklanan, Putin'den yapılan kıyak değildir. Birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyoruz devamlı aldatılınca. Umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız" dedi.
diyarbakır
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meral akşener, diyarbakır
meral akşener, diyarbakır
Akşener: Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu, İstanbul'da PKK'lı ilan ediliyorum
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben arkadaşlar tarafından Diyarbakır'a gittiğimde faili meçhulcu ilan ediliyorum, İstanbul'da, Eskişehir'de, Muğla'da, Kocaeli'nde de PKK'lı ilan ediliyorum. Kardeşim şizofren misiniz nesiniz. Bir karar verin. Bir taraftan kafirmişim, bir taraftan FETÖ'cü" dedi.
FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına bağlanan Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karadeniz gazının karada yanmasıyla ilgili verilen müjdelerle ilgili görüşleri sorulan Akşener, "Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse -çünkü habire aldatıldığımız için- çok mutlu oldum. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz, dolayısıyla da mutlu oluruz. İnşallah Putin'in borçları ertelemesinden kaynaklanan, Putin'den yapılan kıyak değildir. Birçok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyoruz devamlı aldatılınca. Umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız" dedi.