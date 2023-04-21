https://sputniknews.com.tr/20230421/haluk-leventten-nurdagindaki-depremzedelere-konser-1070022670.html

Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser

Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T17:41+0300

2023-04-21T17:41+0300

2023-04-21T17:41+0300

haluk levent

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

nurdağı

konser

depremzede

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Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html

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