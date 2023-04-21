https://sputniknews.com.tr/20230421/haluk-leventten-nurdagindaki-depremzedelere-konser-1070022670.html
Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser
Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser
Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T17:41+0300
2023-04-21T17:41+0300
2023-04-21T17:41+0300
haluk levent
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nurdağı
konser
depremzede
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Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/haluk-levent-bayramda-deprem-bolgesinde-konser-verecek-1069907275.html
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haluk levent, nurdağı, konser, depremzede
haluk levent, nurdağı, konser, depremzede
Haluk Levent'ten Nurdağı'ndaki depremzedelere konser
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Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi.
Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.
Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.