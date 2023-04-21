https://sputniknews.com.tr/20230421/fransa-ukraynaya-demiryollarini-onarmasi-icin-20-ton-ray-gonderecek-1070035737.html

Fransa, Ukrayna'ya demiryollarını onarması için 20 ton ray gönderecek

Fransa, Ukrayna'ya demiryollarını onarması için 20 ton ray gönderecek

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, ülkesinin Ukrayna'ya demiryollarını yeniden inşa etmesi için yaklaşık 20 ton ray tedarik edeceğini açıkladı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T22:50+0300

2023-04-21T22:50+0300

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Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, Paris'in Kiev'e Ukrayna'nın batısında hasar alan demiryollarını onarmasına yardımcı olmak için yaklaşık 20 bin ton ray tedarik edeceğini söyledi.Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Beaune, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğimiz kapsamlı: Fransa, Ukrayna'ya 20 bin ton ilave ray teslim edecek" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Ukrayna'da Fransız heyetine eşlik eden Fransız muhabir Paul Barcelonne, Paris'in 150 kilometrelik demiryolu hattının yeniden inşası için 25 bin ton ray teslim edeceği bilgisini verdi.Ray tedarikine ilişkin anlaşma Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire tarafından Aralık 2022'de imzalanmıştı.

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