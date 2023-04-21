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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/fransa-ukraynaya-demiryollarini-onarmasi-icin-20-ton-ray-gonderecek-1070035737.html
Fransa, Ukrayna'ya demiryollarını onarması için 20 ton ray gönderecek
Fransa, Ukrayna'ya demiryollarını onarması için 20 ton ray gönderecek
Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, ülkesinin Ukrayna'ya demiryollarını yeniden inşa etmesi için yaklaşık 20 ton ray tedarik edeceğini açıkladı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T22:50+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
fransa
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Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, Paris'in Kiev'e Ukrayna'nın batısında hasar alan demiryollarını onarmasına yardımcı olmak için yaklaşık 20 bin ton ray tedarik edeceğini söyledi.Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Beaune, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğimiz kapsamlı: Fransa, Ukrayna'ya 20 bin ton ilave ray teslim edecek" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Ukrayna'da Fransız heyetine eşlik eden Fransız muhabir Paul Barcelonne, Paris'in 150 kilometrelik demiryolu hattının yeniden inşası için 25 bin ton ray teslim edeceği bilgisini verdi.Ray tedarikine ilişkin anlaşma Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire tarafından Aralık 2022'de imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/kremlin-fransa-moskova-ve-kiev-arasinda-arabulucu-olamaz-zira-catismanin-tarafi-oldu---1069466692.html
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ukrayna, fransa, ray, demiryolu
ukrayna, fransa, ray, demiryolu

Fransa, Ukrayna'ya demiryollarını onarması için 20 ton ray gönderecek

22:50 21.04.2023
© AP PhotoAlmanya - Tren
Almanya - Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AP Photo
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Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, ülkesinin Ukrayna'ya demiryollarını yeniden inşa etmesi için yaklaşık 20 ton ray tedarik edeceğini açıkladı.
Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, Paris'in Kiev'e Ukrayna'nın batısında hasar alan demiryollarını onarmasına yardımcı olmak için yaklaşık 20 bin ton ray tedarik edeceğini söyledi.
Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret eden Beaune, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğimiz kapsamlı: Fransa, Ukrayna'ya 20 bin ton ilave ray teslim edecek" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Ukrayna'da Fransız heyetine eşlik eden Fransız muhabir Paul Barcelonne, Paris'in 150 kilometrelik demiryolu hattının yeniden inşası için 25 bin ton ray teslim edeceği bilgisini verdi.
Ray tedarikine ilişkin anlaşma Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire tarafından Aralık 2022'de imzalanmıştı.
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