https://sputniknews.com.tr/20230421/erdogan-sinir-hattinda-gorevli-birliklere-hitap-etti-verdiginiz-mucadeleleri-hayirla-yad-ediyorum-1069998055.html
Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti: Verdiğiniz mücadeleleri hayırla yad ediyorum
Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti: Verdiğiniz mücadeleleri hayırla yad ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T10:03+0300
2023-04-21T10:03+0300
2023-04-21T10:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ramazan bayramı
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Türk askerleri ile bir araya geldi.Bayram sabahında komandolarla karavanada kahvaltı yapan Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile sınır hattında görevli birliklerin komutanlarının da katıldığı video telekonferans toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan personele hitap etti.Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-bayrami-paylasimi-1069996230.html
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recep tayyip erdoğan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ramazan bayramı
recep tayyip erdoğan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ramazan bayramı
Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti: Verdiğiniz mücadeleleri hayırla yad ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan Türk askerlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Türk askerleri ile bir araya geldi.
Bayram sabahında komandolarla karavanada kahvaltı yapan Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.
Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile sınır hattında görevli birliklerin komutanlarının da katıldığı video telekonferans toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan personele hitap etti.
Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Gerek sınır boylarında, ötesinde gerekse içeride verdiğiniz mücadeleleri sürekli hayırla yad ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza, gazilerimize şifalar diliyorum. Nice bayramlar ve inşallah başarılarla dolu bir gelecek temennisiyle dua ediyorum. Sizleri de saygı, sevgiyle selamlıyorum."