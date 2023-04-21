https://sputniknews.com.tr/20230421/erdogan-sinir-hattinda-gorevli-birliklere-hitap-etti-verdiginiz-mucadeleleri-hayirla-yad-ediyorum-1069998055.html

Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti: Verdiğiniz mücadeleleri hayırla yad ediyorum

Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti: Verdiğiniz mücadeleleri hayırla yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T10:03+0300

2023-04-21T10:03+0300

2023-04-21T10:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

ramazan bayramı

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Türk askerleri ile bir araya geldi.Bayram sabahında komandolarla karavanada kahvaltı yapan Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile sınır hattında görevli birliklerin komutanlarının da katıldığı video telekonferans toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan personele hitap etti.Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-bayrami-paylasimi-1069996230.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ramazan bayramı