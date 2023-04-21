https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogandan-ramazan-bayrami-paylasimi-1069996230.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T08:28+0300

2023-04-21T08:28+0300

2023-04-21T08:59+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ramazan bayramı

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.Öte yandan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İnşallah yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim, yetişebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

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recep tayyip erdoğan, ramazan bayramı, türkiye