Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
08:28 21.04.2023 (güncellendi: 08:59 21.04.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
© AA / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2023
Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum.
Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/I5AoykzKNx
Öte yandan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "İnşallah yarın Nurdağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim, yetişebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Karadeniz gazıyla ilgili öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşımızla buluşturacağız. Rabbim inşallah bereketli kılsın. Enerji ve Tabii Kaynaklar artık doğal gazın girmediği il içe bırakmayacak. Bir taraftan sismik, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi arttırmak için ne gerekiyorsa yapılacak."
"Yarın Nurdağı'ndayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. yetiştirebilirsek Hatay'ı da ziyaret edeceğim. Seçim sürecinde de açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğiz. İstanbul ve Ankara ilçeleriyle devam ederken şehir mitinglerimizi de Artvin, Trabzon, Ordu Samsun bu şekilde devam edecek."
"Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka TOGG. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar."
"Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik."