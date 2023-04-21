https://sputniknews.com.tr/20230421/donetsk-lideri-pusilin-ukrayna-birliklerinin-dort-koldan-baslattigi-saldiri-girisimi-onlendi-1070037907.html
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna birliklerinin dört koldan başlattığı saldırı girişimi önlendi
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna birliklerinin dört koldan başlattığı saldırı girişimi önlendi
Donetsk lideri Puşilin, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dört yönde taarruza geçme girişimlerini önlediğini duyurdu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T23:59+0300
2023-04-21T23:59+0300
2023-04-21T23:59+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Ukrayna birliklerinin dört yönden başlattığı saldırı girişimlerinin Rus güçleri tarafından önlendiğini söyledi.Puşilin, “Düşman dört yönden küçük gruplar halinde topçu desteğiyle karşı taarruza geçti. Birliklerimiz bu karşı saldırıları zor şartlar altında püskürttü. Düşman herhangi bir alanı ele geçirmeyi başaramadı” dedi.Ukrayna ordusunun olası geniş çaplı karşı saldırısının başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan DHC lideri, "Aynı zamanda, kasıtlı olarak ortaya atılan fazla miktarda reel ve sahte bilgiler nedeniyle böyle bir saldırının belirli yönlerini tahmin etmek şu an için mümkün değil” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230421/wp-abd-bahmutun-rusya-gucleri-tarafindan-kusatilacagi-konusunda-ukraynayi-uyardi-kiev-dinlemedi-1070024035.html
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rusya, ukrayna, donetsk, denis puşilin
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna birliklerinin dört koldan başlattığı saldırı girişimi önlendi
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Donetsk lideri Puşilin, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dört yönde taarruza geçme girişimlerini önlediğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Ukrayna birliklerinin dört yönden başlattığı saldırı girişimlerinin Rus güçleri tarafından önlendiğini söyledi.
Puşilin, “Düşman dört yönden küçük gruplar halinde topçu desteğiyle karşı taarruza geçti. Birliklerimiz bu karşı saldırıları zor şartlar altında püskürttü. Düşman herhangi bir alanı ele geçirmeyi başaramadı” dedi.
Ukrayna ordusunun olası geniş çaplı karşı saldırısının başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan DHC lideri, "Aynı zamanda, kasıtlı olarak ortaya atılan fazla miktarda reel ve sahte bilgiler nedeniyle böyle bir saldırının belirli yönlerini tahmin etmek şu an için mümkün değil” diye konuştu.