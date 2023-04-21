https://sputniknews.com.tr/20230421/wp-abd-bahmutun-rusya-gucleri-tarafindan-kusatilacagi-konusunda-ukraynayi-uyardi-kiev-dinlemedi-1070024035.html
WP: ABD, Bahmut'un Rusya güçleri tarafından kuşatılacağı konusunda Ukrayna'yı uyardı, Kiev dinlemedi
WP: ABD, Bahmut'un Rusya güçleri tarafından kuşatılacağı konusunda Ukrayna'yı uyardı, Kiev dinlemedi
Washington Post gazetesi, ABD’nin Ukrayna hükümetine güçlerini Bahmut’tan geri çekmesi tavsiyesinde bulunduğunu, geri çekilmemeleri hâlinde Ukraynalı güçlerin... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T18:13+0300
2023-04-21T18:13+0300
2023-04-21T18:13+0300
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the washington post
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Washington Post (WP) gazetesinin, Amerikan istihbarat dosyalarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin ocak ayından beri Bahmut’u ellerinde tutamayacaklarına ilişkin Kiev’i uyarmakta olduğu belirtildi.WP’nin haberine göre söz konusu belgelerde, Ukraynalı güçlerin Bahmut’tan geri çekilmeyerek ‘gelecek ay içinde’ kentte kuşatılma riskini almış olacakları uyarısı yapılıyor. Söz konusu uyarının ocak ayında yapıldığı düşünülürse, bu, ABD istihbaratının Bahmut’un şubat ayı içinde düşebileceğini düşündüğünü gösteriyor.WP ayrıca, ‘çok gizli’ olarak işaretlenmiş bir istihbarat dosyasına atıfla, Rusya’nın kasım ayından beri sürekli ilerliyor olmasının Ukrayna’nın kenti elinde tutma becerisini tehlikeye soktuğunu yazıyor. Bununla beraber Kiev’in ABD’nin bu uyarılarına kulak asmadığı kaydediliyor.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de mart başındaki bir demecinde, Bahmut’un Kiev için öneminin ‘stratejik olmaktan ziyade sembolik olduğunu söylemiş ve kentin düşmesinin, Rusya’nın, savaşın ilerleyişini değiştirmiş olacağı anlamına gelmeyebileceğini’ ifade etmişti.Rusya, Bahmut için SSCB dönemindeki Artyomovsk ismini kullanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de çarşamba günü yaptıkları açıklamalarında, Bahmut’un kuzeyden ve güneyden kuşatıldığını söylediler.Bahmut’un sınırları içinde yer aldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin ise Rusya güçlerinin kent topraklarının neredeyse yüzde 90’ını kontrolleri altında tuttuklarını ve buraya giden yolların tamamının denetiminin de Rus güçlerinin elinde olduğunu belirtmişti.
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artyomovsk, ukrayna, rusya, washington post, the washington post
WP: ABD, Bahmut'un Rusya güçleri tarafından kuşatılacağı konusunda Ukrayna'yı uyardı, Kiev dinlemedi
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Washington Post gazetesi, ABD’nin Ukrayna hükümetine güçlerini Bahmut’tan geri çekmesi tavsiyesinde bulunduğunu, geri çekilmemeleri hâlinde Ukraynalı güçlerin ‘gelecek ay içinde’ burada kuşatılabilecekleri uyarısını yaptığını yazdı.
Washington Post (WP) gazetesinin, Amerikan istihbarat dosyalarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin ocak ayından beri Bahmut’u ellerinde tutamayacaklarına ilişkin Kiev’i uyarmakta olduğu belirtildi.
WP’nin haberine göre söz konusu belgelerde, Ukraynalı güçlerin Bahmut’tan geri çekilmeyerek ‘gelecek ay içinde’ kentte kuşatılma riskini almış olacakları uyarısı yapılıyor. Söz konusu uyarının ocak ayında yapıldığı düşünülürse, bu, ABD istihbaratının Bahmut’un şubat ayı içinde düşebileceğini düşündüğünü gösteriyor.
WP ayrıca, ‘çok gizli’ olarak işaretlenmiş bir istihbarat dosyasına atıfla, Rusya’nın kasım ayından beri sürekli ilerliyor olmasının Ukrayna’nın kenti elinde tutma becerisini tehlikeye soktuğunu yazıyor. Bununla beraber Kiev’in ABD’nin bu uyarılarına kulak asmadığı kaydediliyor.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de mart başındaki bir demecinde, Bahmut’un Kiev için öneminin ‘stratejik olmaktan ziyade sembolik olduğunu söylemiş ve kentin düşmesinin, Rusya’nın, savaşın ilerleyişini değiştirmiş olacağı anlamına gelmeyebileceğini’ ifade etmişti.
Rusya, Bahmut için SSCB dönemindeki Artyomovsk ismini kullanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de çarşamba günü yaptıkları açıklamalarında, Bahmut’un kuzeyden ve güneyden kuşatıldığını söylediler.
Bahmut’un sınırları içinde yer aldığı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin ise Rusya güçlerinin kent topraklarının neredeyse yüzde 90’ını kontrolleri altında tuttuklarını ve buraya giden yolların tamamının denetiminin de Rus güçlerinin elinde olduğunu belirtmişti.